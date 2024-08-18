Российские военные освободили Свиридоновку в ДНР

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале ведомства указали, что подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Свиридоновка ДНР. Кроме того, российские военные нанесли поражение формированиям ВСУ на Донецком, Харьковском, Запорожском и других направлениях, уничтожив более 2 тыс. украинских военнослужащих, большое количество бронетехники, артиллерийских систем, включая западные образцы, а также склады боеприпасов и горючего.

В частности, на Донецком направлении российские войска отразили две контратаки подразделения штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Потери противника составили более 500 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б», три 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30, две 100-мм пушки «Рапира» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

В сообщении говорится, что подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Липцы, Белый Колодезь и Волчанск Харьковской области. Отмечается, что Украина потеряла до 90 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубица М777, две 122-мм гаубицы Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

В Минобороны уточнили, что подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 14-й, 30-й, 67-й, 440-й механизированных бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Табаевка, Новоплатоновка Харьковской области, Стельмаховка ЛНР и Торское ДНР. В пресс-службе добавили, что ВСУ потеряли до 440 военнослужащих, боевую машину пехоты и шесть автомобилей, а также 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab», 155-мм гаубицу FH-70, 155-мм гаубицу М198, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 105-мм орудие М119.

В ведомстве пояснили, что подразделения «Южной» группировки войск уничтожили до 420 военнослужащих ВСУ и два автомобиля, а также 122-мм РСЗО «Град», 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab», три 155-мм гаубицы М777, 155-мм гаубицу М198, две 155-мм гаубицы FH-70, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, два 105-мм орудия L-119, 105-мм орудие М119.

В Минобороны заявили, что подразделения группировки войск «Восток» ликвидировали до 100 украинских солдат, танк, два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab», 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана», 122-мм гаубицу Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель -AD».

Как отметили в пресс-службе, подразделениями группировки войск «Днепр» поразили до 80 бойцов ВСУ, шесть автомобилей, две 155-мм гаубицы М777, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубицу Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

В ведомстве сообщили, что оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены: цех по производству танковых пушек, реактивная система залпового огня M270 MLRS и РСЗО HIMARS.

Средствами ПВО сбиты: управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции, семь реактивных снарядов HIMARS производства США и 27 беспилотников, из них 11 вне зоны проведения СВО.

Ранее в Минобороны заявили, что российские военнослужащие группировки «Юг» нанесли артиллерийский удар по позиции ВСУ и уничтожили британскую самоходную артиллерийскую установку AS-90 в районе Северска.