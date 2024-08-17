Российские войска уничтожили артиллерийскую установку AS-90 в районе Северска

  • Новость часаРоссийские войска уничтожили артиллерийскую установку AS-90 в районе Северска
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Главной целью ВСУ в Курской области стали мирные жители
    Эксперт пояснил, почему военнослужащие ВСУ все чаще сдаются в плен
    Кадыров указал, как распорядится подарком Илона Маска
    В Киеве рассказали о длительных сроках подготовки операции в Курской области
    МИД: Украина начала подготовку нападения на Курскую АЭС
    ФСБ возбудила дело о незаконном пересечении границы итальянскими журналистами
    Welt: ВС России имеют колоссальное преимущество на Донбассе
    WP: Вторжение ВСУ в Курскую область сорвало «тайные переговоры» России и Украины
    В Германии переложили на Киев ответственность за немецкие танки в Курской области
    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев В инфовойне есть свои диверсии и «ракетные» удары по психике

    Сейчас солидные западные издания пытаются сформировать ложную картину происходящего для наших управленцев. Это лишь прикрытие для новых поставок техники, и, главное, это прикрытие перед подготовкой второго удара, где уже будет и тяжёлая техника и F16.

    5 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Зачем Запад стравливает народы

    Нормой для англосаксов является «система противовесов» – когда их конкуренты непрерывно с кем-то воюют, приближая долгожданную минуту, когда серьезных противников не останется. Постоянно воюя чужими руками и на чужой территории, англосаксы по-детски страстно и горячо полюбили играть с геополитическими спичками.

    11 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Бойцы на «передке» постоянно нуждаются в нас

    Для большинства война – сериал. Многие просто не хотят погружаться в эти кишки и кровь. Это больно. Это тяжело. Отложим на несколько недель, успеем. Времени же много. Но правда в том, что его, времени, нет.

    5 комментариев
    17 августа 2024, 19:49 • Новости дня

    Российские войска уничтожили артиллерийскую установку AS-90 в районе Северска

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие группировки «Юг» нанесли артиллерийский удар по позиции ВСУ и уничтожили британскую самоходную артиллерийскую установку AS-90 в районе Северска, сообщило Министерство обороны России.

    Кадры уничтожения AS-90 опубликованы в Telegram-канале Минобороны.

    Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы по вскрытой артиллерийской огневой позиции ВСУ военнослужащими Южной группировки войск был нанесен артиллерийский удар, передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения «Искандером» РСЗО MLRS в Сумской области.

    17 августа 2024, 05:08 • Новости дня
    Морпехи разгромили бронированную колонну ВСУ в Курской области
    Морпехи разгромили бронированную колонну ВСУ в Курской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Курской области целиком уничтожили моторизованную колонну 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ с натовской бронетехникой, сообщил офицер 810-й бригады морской пехоты ВС России с позывным «Ветер».

    В ходе скоротечного боя морпехи 810-й бригады полностью уничтожили мобильную группу ВСУ, которая двигалась по региону на натовской бронетехнике, сказал собеседник РИА «Новости».

    Ликвидированы два американских броневика HMMWV (Хаммер), несколько канадских броневиков Roshel Senator и тяжелый американский броневик Cougar.

    Захвачены один Cougar, один БТР Stryker и пара Roshel Senator. В ходе боя ликвидировано порядка 20 боевиков 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

    Также изъяты документы украинских военных – паспорта, военные билеты, сертификаты о прохождении подготовки и другое. Кроме того, найдено личное оружие производства НАТО, боекомплект, бронежилеты, противогазы, средства связи и РЭБ.

    Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщал, что ка Курском направлении в плен за два дня попали пять украинских военных, в том числе боевик нацбата «Азов» (запрещен в России и признан террористическим).

    Коментарии (26)
    16 августа 2024, 22:13 • Новости дня
    ВСУ планируют применить радиоактивные боеголовки для атаки на две АЭС в России
    ВСУ планируют применить радиоактивные боеголовки для атаки на две АЭС в России
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в ходе атаки на атомные электростанции в Курчатове и в Энергодаре намерены использовать боеголовки с радиоактивным веществом, сообщил источник в силовом ведомстве.

    При атаке на Курскую АЭС в Курчатове и Запорожскую АЭС в Энергодаре ВСУ намереваются применить боеголовки с радиоактивным веществом, сообщили собеседники РИА «Новости».

    Они намереваются атаковать места хранения отработавшего ядерного топлива, боеголовки уже завезли в населенный пункт Желтые Воды Днепропетровской области Украины.

    Между тем координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что атаку на обе АЭС курируют западные спецслужбы, в основном Британия.

    По его словам, в города Сумы и Запорожье съехалось множество западных журналистов на фоне подготовки киевским режимом атаки на станции.

    Также военкор Марат Хайруллин сообщил в своем Telegram-канале, что боеголовки доставили на предприятие «Восточный Горно-обогатительный комбинат» в Желтых Водах. Он предположил, что атака может быть предпринята во время попытки захода ВСУ со стороны Глухова на Рыльск в Курской области.

    Коментарии (44)
    17 августа 2024, 13:35 • Видео
    Чем Камала Харрис опасна для Зеленского

    Британские СМИ пророчат, что вице-президент США Камала Харрис станет для Владимира Зеленского значительно менее удобным партнером, чем президент Джо Байден. Более того, в случае ее победы (весьма вероятной) на выборах в США Украине пророчат катастрофу. С чем это связано?

    Коментарии (0)
    17 августа 2024, 03:02 • Новости дня
    Выданный в США Кара-Мурза похвалил ВСУ за вандализм в Судже
    Выданный в США Кара-Мурза похвалил ВСУ за вандализм в Судже
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Публицист Владимир Кара-Мурза (признан иностранным агентом), уехавший после обменного процесса в США, с одобрением высказался о сносе памятника Владимиру Ленину в городе Суджа в Курской области.

    Украинские боевики совершили в Судже акт вандализма – они снесли памятник Ленину. Фотографии со пустым постаментом опубликовала советница главы офиса украинского президента Дарья Заривная, передают «Аргументы и Факты».

    По мнению Кара-Мурзы, это было «красиво». «То, что сама Россия должна была сделать еще в 90-е, но так и не сделала», – написал он в Facebook (принадлежит Meta, запрещенной в России и признанной экстремистской).

    Напомним, 1 августа президент России Владимир Путин помиловал нескольких россиян и иностранцев, участвовавших в обмене заключенными с американской стороной, в их числе оказался и Владимир Кара-Мурза.

    Другой иностранный агент и аналитик нефтегазовых инвестиций Михаил Крутихин поиздевался над Курской областью в момент начала вторжения туда ВСУ.

    Коментарии (38)
    16 августа 2024, 21:05 • Новости дня
    Послу Италии заявлен протест из-за проникновения журналистов в Курскую область
    Послу Италии заявлен протест из-за проникновения журналистов в Курскую область
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Посла Италии в России Чечилию Пиччони вызвали в МИД, где ей выразили решительный протест из-за незаконного проникновения журналистов итальянской государственной телерадиокомпании RAI в Курскую область для освещения атаки ВСУ.

    «Итальянские корреспонденты грубо нарушили российское законодательство и основы журналистской этики, использовав свое пребывание на нашей территории для поддержки преступлений киевского режима», – говорится в заявлении министерства.

    Проникновение итальянских журналистов в Курскую область для освещения действий ВСУ рассматривается в рамках Уголовного кодекса, и компетентные органы устанавливают обстоятельства данного инцидента, добавили в дипведомстве.

    Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что в числе нападавших на Курскую область были носители английского, польского и французского языков.

    Коментарии (35)
    17 августа 2024, 04:47 • Новости дня
    Минобороны: Рядовой на танке решительной атакой обратил в бегство ВСУ
    Минобороны: Рядовой на танке решительной атакой обратил в бегство ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При освобождении поселка в зоне спецоперации рядовой Александр Полухин вместе с экипажем своего танка заставил украинских военных уйти со своих позиций, сообщило Минобороны России.

    Экипаж танка использовал колейный минный трал, чтобы проделать проход в минно-взрывном заграждении ВСУ на подступах к поселку, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Машина ворвалась в населенный пункт, экипаж под командованием Полухина с ходу поразил укрепленные огневые точки украинских военных, а затем прикрыл продвижение российских штурмовиков.

    Из-за действий танка ВСУ пришлось уйти с занимаемых позиций и сбежать, они бросили раненых на поле боя, а населенный пункт освободили.

    Ранее в приграничном районе Курской области украинские военные разбежались после ударов ракет с вертолетов Ка-52.

    Коментарии (8)
    17 августа 2024, 14:05 • Новости дня
    В Минобороны предупредили о жестких мерах в случае удара ВСУ по Курской АЭС
    В Минобороны предупредили о жестких мерах в случае удара ВСУ по Курской АЭС
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Минобороны России серьезно рассматривает информацию о готовящейся провокации со стороны ВСУ, направленной на нанесение удара по Курской АЭС, следует из заявления ведомства.

    В Telegram-канале Минобороны указано, что поступающие сведения о том, что украинское руководство планирует совершить теракт на Курской АЭС, вызывают серьезную озабоченность.

    «Целью данной провокации является обвинение Российской Федерации в «самообстреле» станции для создания оснований нанесения ударов по объектам атомной энергетики Украины», – подчеркнуто в заявлении.

    Оборонное ведомство сообщает, что подобные действия являются грубым нарушением международного права и несут в себе угрозу глобальной катастрофы.

    «Россия расценивает такие планы как акт ядерного терроризма и оставляет за собой право на принятие жестких ответных мер», – указано в сообщении.

    Ранее сообщалось, что украинские военные планируют напасть на Запорожскую АЭС в Энергодаре и Курскую АЭС в Курчатове, в ходе атаки они намерены использовать боеголовки с радиоактивным веществом.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник призвал США серьезно отнестись к угрозе подрыва ВСУ «грязной бомбы» на АЭС. «Всем хозяевам киевского режима стоит отнестись со всей серьезностью к предупреждению о готовящейся провокации», – подчеркнул дипломат.

    Коментарии (32)
    16 августа 2024, 22:00 • Новости дня
    «Искандеры» уничтожили два ЗРК Patriot в Днепропетровской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Днепропетровской области уничтожены две американские пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot, сообщило Министерство обороны России.

    Разведка вскрыла позицию дивизиона ЗРК Patriot у поселка Желобок в Днепропетровской области, после этого по позиции ударил оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», указало ведомство, передает ТАСС.

    Всего было уничтожено две установки Patriot, а также радиолокационная станция AN/MPQ-65.

    Ранее сообщалось, что «Искандер» уничтожил бомбардировщик Су-24 ВСУ на аэродроме Днепр в Днепропетровской области.

    Коментарии (0)
    16 августа 2024, 23:58 • Новости дня
    В Харьковской области заявили, что пленные ВСУ раскрыли планы атаки Киева на АЭС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Информацию об атаке на две российские атомные электростанции сообщили украинские военнопленные, участвовавшие во вторжении в Курскую область, заявили в ВГА Харьковской области.

    Военнослужащие 82-й бригады ВСУ, которая участвовала в нападении на Курскую область, раскрыли данные об атаке на Запорожскую АЭС и АЭС в городе Курчатов в Курской области, сообщили в администрации РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что ВСУ намереваются напасть на эти две атомные станции, в ходе атаки они намерены использовать боеголовки с радиоактивным веществом.

    Коментарии (2)
    17 августа 2024, 15:00 • Новости дня
    Welt: ВС России имеют колоссальное преимущество на Донбассе
    Welt: ВС России имеют колоссальное преимущество на Донбассе
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    ВС России имеют серьезное преимущество над украинской армией на Донбассе, заявил на немецком канале Welt журналист Кристоф Ваннер.

    В своем репортаже журналист подчеркнул, что российская армия обладает значительным опытом боевых действий и более высокой боеспособностью по сравнению с украинскими подразделениями. Особенно остро эта проблема ощущается на Донбассе, где украинские войска вынуждены противостоять более опытным российским подразделениям, передает РИА «Новости».

    Ваннер также обратил внимание на то, что для организации наступления на Курскую область украинское командование перебросило значительные силы с других участков фронта. Это привело к ослаблению украинской обороны на Донбассе и позволило российским войскам активизировать свои наступательные действия.

    Ранее в Guardian писали, что украинские военные выразили недовольство решением командования перебросить элитные части из зоны активных боевых действий в Донбассе для проведения операции в Курской области.

    Коментарии (15)
    16 августа 2024, 23:40 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение ЗРК Patriot в Днепропетровской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В районе Любимовки в Днепропетровской области уничтожены еще две установки американского ЗРК Patriot, сообщило Минобороны России.

    Средства разведки раскрыли позиции дивизиона зенитно-ракетных комплексов Patriot у поселка Любимовка, по ней расчет ОТРК «Искандер-М» нанес удар, уничтожено две установки, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также министерство приложило к публикации видеозапись с уничтожением иностранных ЗРК. Отмечается, что в ходе ракетного удара уничтожена и радиолокационная станция AN/MPQ-65.

    До этого ракеты «Искандеров» в Днепропетровской области уничтожили две другие установки ЗРК Patriot и немецкую ЗРК IRIS-T с личным составом в Сумской области.

    Коментарии (0)
    17 августа 2024, 17:57 • Новости дня
    Российские войска «Искандером» уничтожили РСЗО MLRS в Сумской области
    Российские войска «Искандером» уничтожили РСЗО MLRS в Сумской области
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие ударом ракетного комплекса «Искандер» уничтожили систему залпового огня M270 MLRS с личным составом ВСУ в Сумской области, сообщило Министерство обороны России.

    Минобороны опубликовало кадры уничтожения РСЗО M270 MLRS в Сумской области. Подразделение разведки выявило позицию РСЗО в районе населенного пункта Бездрик в Сумской области. По выявленной позиции был нанесен удар расчетом ОТРК «Искандер», который полностью уничтожил M270 MLRS с личным составом.

    Ранее российские войска уничтожили «Ланцетом» самоходную установку ВСУ в Сумской области.

    Коментарии (6)
    17 августа 2024, 01:00 • Новости дня
    В МИД РФ призвали США серьезно отнестись к угрозе подрыва ВСУ «грязной бомбы» на АЭС

    Посол МИД России Мирошник: США нужно серьезно отнестись к возможной провокации Украины на АЭС в России

    В МИД РФ призвали США серьезно отнестись к угрозе подрыва ВСУ «грязной бомбы» на АЭС
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Хозяева киевского режима должны серьезно отнестись к предупреждению об атаке на российские атомные объекты, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    В своем Telegram-канале он задался вопросом о том, кто может гарантировать, что Украина не применит «грязную бомбу» для очередной провокации или теракта.

    «Всем хозяевам киевского режима, на мой взгляд, стоит отнестись со всей серьезностью к предупреждению о готовящейся провокации», – подчеркнул дипломат.

    По его мнению, Белый дом должен «поинтересоваться у подшефных нацистов», что они задумали в этот раз, чтобы потом «не было повода говорить, что ничего не знали о готовящейся выходке».

    Ранее сообщалось, что украинские военные планируют напасть на Запорожскую АЭС в Энергодаре и Курскую АЭС в Курчатове, в ходе атаки они намерены использовать боеголовки с радиоактивным веществом.

    Коментарии (4)
    17 августа 2024, 10:37 • Новости дня
    Газпром сообщил о продолжении подачи газа через Украину и ГИС «Суджа»
    Газпром сообщил о продолжении подачи газа через Украину и ГИС «Суджа»
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Газпром продолжил поставлять газ для транзита через Украину через газоизмерительную станцию «Суджа» в объеме, подтвержденном украинской стороной.

    На 17 августа объем составляет 42,3 млн кубометров, что соответствует обычным уровням, наблюдаемым в июле и начале августа, сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов, передает РИА «Новости».

    При этом заявка на ГИС «Сохрановка» была отклонена, добавил он.

    С начала года прокачка газа оставалась выше 40 млн кубометров в день, однако с 7 по 12 августа она немного снизилась. Максимальный уровень прокачки в этом году составил 42,5 млн кубометров.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как работает ГИС «Суджа» на границе Курской области.

    Коментарии (34)
    17 августа 2024, 05:37 • Новости дня
    В Курской области подготовили танковые засады для ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В приграничном районе Курской области танки Т-72Б3М группировки «Север» встали на огневые позиции, сообщило российское Министерство обороны.

    Танки заняли огневые позиции на танкоопасных направлениях, военнослужащие замаскировали свои машины для организации танковых засад, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

    При появлении мобильных бронированных групп ВСУ танки откроют огонь из 125-мм орудий прямой наводкой.

    Экипажи ведут огонь и с закрытых рельефом огневых позиций, складки местности и укрытия позволяют оставаться им незамеченными. Корректировку огня ведут с помощью дронов.

    После того, как танки отстреливаются, машины меняют позиции для исключения ответного огня или атаки беспилотников. Для этого у них есть современные средства РЭБ и усиленная динамическая защита.

    Кроме того, их прикрывают мотострелки, которые следят за воздухом.

    Ранее офицер с позывным «Ветер» рассказал об уничтоженной бронированной группе ВСУ в Курской области. Российским военным удалось захватить одну бронемашину Cougar, один БТР Stryker и пару Roshel Senator.

    Коментарии (6)
    17 августа 2024, 16:19 • Новости дня
    В Германии переложили на Киев ответственность за немецкие танки в Курской области

    Министр финансов ФРГ Линдер назвал «украинскими» переданные Киеву немецкие танки

    В Германии переложили на Киев ответственность за немецкие танки в Курской области
    @ Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что немецкие оружие и техника, переданные Киеву, считаются украинскими, сообщила швейцарская радиостанция SRF.

    «За эти вооружения теперь отвечает Украина, которая имеет право на самооборону согласно международному праву. В любом случае это не немецкое оружие, а украинское»», – цитирует ТАСС Линдера. Так он прокомментировал присутствие немецких танков и других вооружений в Курской области.

    Министр не сомневается, что немецкое оружие, переданное Киеву, используется в интересах обороны Украины.

    Газета Bild ранее сообщила, что ВСУ в Курской области используют боевые машины пехоты Marder и саперный танк Wisent.

    Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что наличие немецкой техники на российской территории вызывает у россиян справедливую ярость.

    Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия сделает все для того, чтобы ее новейшие танки дошли до площади перед Рейхстагом в Берлине в ответ на статью Bild об использовании ВСУ немецкой техники в Курской области.

    Коментарии (9)
    Главное
    Российские войска «Искандером» уничтожили РСЗО MLRS в Сумской области
    Всеукраинский совет церквей одобрил законопроект о запрете УПЦ
    На французском ТВ пришли в замешательство из-за кадров боевиков ВСУ в касках СС
    Иран предложил России использовать свои газотранспортные мощности
    Минобороны рассказало об отражении атак противника в Курской области
    Выданный в США Кара-Мурза похвалил ВСУ за вандализм в Судже
    Умер журналист Евгений Ксензенко

    США помогли снизить отток капитала из России

    Один из последних крупных банков в России, который проводил трансграничные переводы в валюте, прекращает оказывать такие услуги. Российскому Райффайзенбанку приказал его австрийский хозяин после ужесточения американских санкций. Интересно, что эта ситуация несет не только проблемы и негативные последствия, но и может позитивно сказаться на российской экономике. Как именно? Подробности

    Перейти в раздел

    Эсэсовцы в ВСУ гордятся издевательствами над русскими

    «Руссише швайне», – кричали в Курской области 74-летнему пенсионеру двое военных ВСУ, одетых в каски с символикой СС. Произошедшее – не первый случай издевательств украинских военных над гражданскими. При этом украинцев никто не заставлял издеваться над пожилым мужчиной: они сами надели каски, записали происходящее на видео и выложили издевательства в интернет. Почему солдаты ВСУ во всем копируют немецких нацистов? Подробности

    Перейти в раздел

    Как отогнать американские подлодки от баз ВМФ России

    Прошедшая на текущей неделе выставка «Армия-2024» запомнилась целой серией перспективных образцов российского оружия. И одним из самых интересных стал проект малого корвета «Каракурт-Э». Перед нами облик корабля, который способен решить ключевые задачи ВМФ России в ближней морской зоне. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    США направили HIMARS против Китая

    США начинают поставки особо ценных вооружений на Тайвань, включая комплексы HIMARS, которые выпрашивает Киев. Почему тайваньцам отдан приоритет? Чем отличаются Тайвань и Украина с точки зрения стратегических интересов США? И почему эти интересы делают китайский вариант СВО вопросом времени? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чем Камала Харрис опасна для Зеленского

      Британские СМИ пророчат, что вице-президент США Камала Харрис станет для Владимира Зеленского значительно менее удобным партнером, чем президент Джо Байден. Более того, в случае ее победы (весьма вероятной) на выборах в США Украине пророчат катастрофу. С чем это связано?

    • Планы Зеленского на будущее Курской области

      В правительстве Украины заявили о решении создать «зону безопасности» в оккупированной части Курской области России, куда хотят допустить международные организации «для решения гуманитарных задач». Судя по всему, Киеву пришлось поменять свои планы на Курщину, поскольку главная цель операция достигнута не была.

    • Как взрывали «Северный поток». Новая версия

      Прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины, инструктора подводного плавания, обвинив его в участии в подрыве газопровода «Северный поток». Одновременно газета The Wall Street Journal выпустила собственное расследование обстоятельств теракта, назвав организатора – бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Как к этому относиться?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Сотрудники украинских военкоматов стали наживаться на пойманных «ухилянтах»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. «За каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины из президентских фондов людоловам выплачивают по 250 долларов (больше чем 10 тысяч гривен)». сообщает украинское подполье.

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............