Сейчас солидные западные издания пытаются сформировать ложную картину происходящего для наших управленцев. Это лишь прикрытие для новых поставок техники, и, главное, это прикрытие перед подготовкой второго удара, где уже будет и тяжёлая техника и F16.3 комментария
Российские войска «Искандером» уничтожили РСЗО MLRS в Сумской области
Российские военнослужащие ударом ракетного комплекса «Искандер» уничтожили систему залпового огня M270 MLRS с личным составом ВСУ в Сумской области, сообщило Министерство обороны России.
Минобороны опубликовало кадры уничтожения РСЗО M270 MLRS в Сумской области. Подразделение разведки выявило позицию РСЗО в районе населенного пункта Бездрик в Сумской области. По выявленной позиции был нанесен удар расчетом ОТРК «Искандер», который полностью уничтожил M270 MLRS с личным составом.
Ранее российские войска уничтожили «Ланцетом» самоходную установку ВСУ в Сумской области.