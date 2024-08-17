Сейчас солидные западные издания пытаются сформировать ложную картину происходящего для наших управленцев. Это лишь прикрытие для новых поставок техники, и, главное, это прикрытие перед подготовкой второго удара, где уже будет и тяжёлая техника и F16.3 комментария
«Ланцетом» уничтожена стрелявшая по Белгородской области самоходная установка ВСУ
Российские войска уничтожили «Ланцетом» самоходную установку ВСУ в Сумской области
Российские военнослужащие с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили в Сумской области на границе с Россией самоходную артустановку ВСУ, которая обстреливала Белгородскую область, сообщило Министерство обороны России.
Кадры уничтожения барражирующим боеприпасом «Ланцет» украинской САУ опубликованы в Telegram-канале Минобороны.
Самоходная артиллерийская установка ВСУ, которая вела огонь по территории Белгородской области, была обнаружена воздушной разведкой группировки войск «Север» в лесу возле госграницы в Сумской области. После обнаружения ее уничтожили «Ланцетом».
Ранее в Сумской области была уничтожена немецкая пусковая установка ЗРК IRIS-T с личным составом украинских военных.