Сейчас солидные западные издания пытаются сформировать ложную картину происходящего для наших управленцев. Это лишь прикрытие для новых поставок техники, и, главное, это прикрытие перед подготовкой второго удара, где уже будет и тяжёлая техника и F16.10 комментариев
Российские военные «Ланцетом» поразили украинский БТР в Курской области
Российские войска барражирующим боеприпасом «Ланцет» поразили бронетранспортер (БТР) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ, также предоставив соответствующие кадры.
На кадрах объективного контроля видно, что после удара боеприпаса началось возгорание БТР противника, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что бойцы спецназа «Ахмат» совместно с бойцами 2-й бригады спецназа и Сил специальных операций (ССО) РФ уничтожили 11 единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки.