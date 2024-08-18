Сейчас солидные западные издания пытаются сформировать ложную картину происходящего для наших управленцев. Это лишь прикрытие для новых поставок техники, и, главное, это прикрытие перед подготовкой второго удара, где уже будет и тяжёлая техника и F16.7 комментариев
Алаудинов: Спецназ уничтожил 11 единиц техники на курском направлении
Бойцы спецназа «Ахмат» совместно с бойцами 2-й бригады спецназа и Сил специальных операций (ССО) РФ уничтожили 11 единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки, сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
По его словам, уничтожнгы два танка, четыре боевые бронированные машины, один Stryker, два миномета и три пикапа, и одна ИМР (инженерная машина разграждения, передает ТАСС.
Он уточнил, что только на одном направлении были уничтожены более 50 военных ВСУ.
Ранее экипажи Ка-52 нанесли удар авиационными ракетами по бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области.