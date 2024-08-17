Сейчас солидные западные издания пытаются сформировать ложную картину происходящего для наших управленцев. Это лишь прикрытие для новых поставок техники, и, главное, это прикрытие перед подготовкой второго удара, где уже будет и тяжёлая техника и F16.3 комментария
Вертолеты Ка-52 нанесли удар авиаракетами по технике ВСУ в Курской области
Экипажи Ка-52 нанесли удар авиационными ракетами по бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Министерство обороны России.
Кадры работы армейской авиации опубликованы в Telegram-канале Минобороны.
В ведомстве сообщили, что экипажи вертолетов Ка-52 ударили авиационными ракетами С-8 по бронетехнике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. После ударов вертолеты выпустили тепловые ловушки и вернулись на базу, все цели были поражены.
Ранее российские войска уничтожили «Ланцетом» самоходную установку ВСУ в Сумской области.