Телеканал RAI отозвал в Италию сделавших репортаж в Курской области журналистов

Tекст: Вера Басилая

В компании сообщили, что репортер Стефания Баттистини и оператор Симоне Траини возвращены в Италию из соображений безопасности и для того, чтобы гарантировать им личную защиту, пишет «Российская газета».

Ранее ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении границы в отношении итальянских журналистов, которые работали на территории Суджи в Курской области. Журналистам грозит штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до четырех лет.

До этого послу Италии в России Чечилии Пиччони был заявлен протест из-за проникновения итальянских журналистов в Курскую область.