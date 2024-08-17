Нормой для англосаксов является «система противовесов» – когда их конкуренты непрерывно с кем-то воюют, приближая долгожданную минуту, когда серьезных противников не останется. Постоянно воюя чужими руками и на чужой территории, англосаксы по-детски страстно и горячо полюбили играть с геополитическими спичками.4 комментария
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили на территории Киева и Киевской области, свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
Сирены сработали в Киевской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях, передает ТАСС.
Ранее воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.