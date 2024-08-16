ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли до 220 военных, четыре танка и три РСЗО HIMARS

Tекст: Валерия Городецкая

В числе уничтоженной украинской техники – четыре танка, восемь БТР и семь бронемашин, семь автомобилей, три пусковые установки РСЗО HIMARS, две транспортно-заряжающие машины и два орудия полевой артиллерии, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Военнослужащие группировки «Север», БПЛА и артиллерия отразили атаку штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении Русского Поречного. Также отражена атака украинских штурмовиков при поддержке пяти бронемашин через госграницу в направлении Гордеевки.

В районах Анастасьевки и Каучука авиация, БПЛА и артиллерия уничтожили мобильные группы ВСУ, которые пытались проникнуть вглубь России.

Силы России поразили скопления живой силы и техники 22-й, 61-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах Александрии, Снагости, Мирного, Казачьей Локни, Коренево, Плехово и Пушкарного.

В результате высокоточных ракетных ударов уничтожены три РСЗО HIMARS, две транспортно-заряжающие машины и два автомобиля сопровождения в районах Юнаковки и Мирополья.

Кроме того, оперативно-тактической авиацией нанесены удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и горючего в районах Юрьево, Хотени, Ворожбы, Иволжанки, Журавки и Бояро-Лежачи Сумской области.

Всего за время боевых действий на Курском направлении потери ВСУ составили 2860 военнослужащих, 41 танк, 40 БТР, 23 боевые машины пехоты, 213 бронемашин, 102 автомобиля, четыре ЗРК, шесть РСЗО, в том числе три РСЗО HIMARS, две транспортно-заряжающие машины, 22 орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ.

Ранее российские войска нанесли удары «Искандером-М» в районе железнодорожной станции в Кривом Роге по складам, технике и личному составу ВСУ, которых должны были направить на передовую в Курскую область.