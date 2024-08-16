Политолог Данилин: Россиянин из 90-х не узнал бы сегодняшнюю Россию

Tекст: Олег Исайченко

«Владимир Путин стал премьер-министром в очень непростые времена. Тогда, в конце 90-х, продолжался конфликт на Северном Кавказе, экономика страны находилась в глубочайшем кризисе, а государство не выполняло взятые на себя социальные обязательства. Общество было лишено веры в собственное правительство и свое государство», – сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

«Будущему президенту пришлось приложить немало усилий для того, чтобы исправить ситуацию. Вопреки прогнозам ООН, население России за эти 25 лет не сократилось, а выросло. Наше государство прирастает новыми территориями – в родную гавань вернулись Крым и Донбасс. Активно развивается экономика страны», – отмечает он.

«Мы возродили целый ряд критически важных отраслей производства. Все это стало возможно благодаря возвращению политической стабильности, фундамент которой заложил наш президент. Начиная с 1999 года его действия и решения имели исключительно человекоцентричный характер. Благосостояние и спокойствие людей всегда оставались приоритетом при проведении реформ», – подчеркивает собеседник.

«Если бы гражданину из конца 90-х показали современную Россию, он бы не поверил, что подобные изменения возможны. Его бы поразили темпы строительства жилого фонда, колоссальное сокращение неравенства и развитая система социальной помощи. Все это – непосредственная заслуга политики Владимира Путина», – уточняет эксперт.

«Экономический багаж, созданный в период его правления, позволил нам относительно спокойно пережить разрыв отношений с западными странами. Уход Visa и MasterCard, запрет деятельности американских и европейских сервисов – все это обнулила развитая цифровизация России, которая и сейчас развивается рекордными темпами», – убежден он.

«Но самое важное, что позволило пережить нам столкновение с глобальными вызовами – это возвращение народу веры в свое государство. Значительно вырос престиж армии и правительства. Люди вновь обрели чувство достоинства и самоуважения», – заключил Данилин.

16 августа 1999 года Владимир Путин был утвержден Госдумой в должности премьер-министра. За его кандидатуру проголосовали 233 депутата из 439, напоминает ТАСС. На момент назначения он был директором ФСБ и секретарем Совбеза. В тот же день будущий президент страны обозначил основные приоритеты своей политики.

В частности, он призвал «покончить с революциями» и пообещал сделать все возможное для закрытия долгов по пенсиям, а затем начать их поэтапное повышение. «Процветающих государств с бедным населением не бывает», – уточнил тогда Путин. Кроме того, он объявил о планах списать долги оборонных предприятий бюджету и акцентировал внимание на ситуации, сложившейся на Северном Кавказе.

«Территориальная целостность России не может быть предметом обсуждения, тем более торга или шантажа. Против каждого, кто на нее посягнет, будем действовать жестко, всеми имеющимися в нашем распоряжении законными средствами», – подчеркивал Путин.

При нем прекратилась тенденция конца 1990-х с постоянной сменой премьер-министров. Важно отметить, что после прихода на пост главы государства в 2000 году, рейтинг доверия к президенту достиг 80%. На текущий момент, по данным социологов, он продолжает держаться на том же уровне.