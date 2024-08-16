Дефицит газа в отдельно взятых Австрии и Словакии станет проблемой для всей Европы. Как и в 2022 году, вновь начнутся, казалось бы, поутихшие «голодные игры». Борьба за дефицитный ресурс поведет к дальнейшему распаду объединенных рынков.0 комментариев
Уровень доверия россиян Путину составил 80,8%
Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину, согласно опросу, проведенному с 5 по 11 августа, вырос на 1 п.п. и составляет 80,8%, следует из данных опроса ВЦИОМ.
Согласно данным опроса, на прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 80,8% опрошенных (плюс 1 п.п.), уровень одобрения деятельности президента увеличился на 0,2 п.п. и составил 77,1%, передает ТАСС.
Деятельность правительства России одобряют 50,3% опрошенных (минус 0,2 п.п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина – 51,9% опрошенных (минус 2,7 п.п.). О доверии Мишустину заявили 61,2% респондентов (минус 1,1 п.п.).
Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.
Напомним, в июне уровень доверия россиян Путину превысил 81%.