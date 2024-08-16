Недалек тот час, когда у немцев римский салют снова станет обыденным приветствием. Толерантность западных стран к нацизму на Украине приведет к его расцвету в других государствах, и прежде всего в Германии.3 комментария
Ракетная опасность объявлена в Курской области в пятый раз за день
Губернатор Смирнов: Ракетная опасность объявлена в Курской области в пятый раз за день
В течение дня в Курской области в пятый раз звучит сирена ракетной опасности, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
В своем Telegram-канале призвал жителей соблюдать меры предосторожности и укрываться в безопасных местах.
«Такая ситуация создает значительный психологический дискомфорт и требует от нас всех максимальной бдительности», – отметил Смирнов.
Также губернатор призвал жителей строго соблюдать все указания местных властей и быть готовыми к возможным экстренным ситуациям.
Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ безуспешно пытаются продавить линию фронта в Курской области.