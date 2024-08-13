Свыше 90 волонтеров МГЕР начали помогать жителям Курской области

«Для нас эта работа не новая, уже два года мы занимаемся подобным в новых регионах. Работаем во всех пунктах временного размещения, собираем потребности, передаём их в наш распределительный центр. Формируем пакеты со всем необходимым. Также на связи с руководством региона, на всех складах, где требуется разгрузка, фасовка, везде работают наши волонтеры. Количество волонтеров будет увеличиваться», – цитирует Демидова сайт ЕР.

Он обратил внимание, что активисты начали выезды в Рыльск – приграничный населенный пункт. «Фонд «Наша Правда» передаст нам машины для помощи в вывозе жителей, доставке им продуктов. При этом мы не прекращаем гуманитарную миссию в новых регионах. Также помощь активистов нужна на Белгородском направлении, формируем отряд молодогвардейцев под эти задачи», – отметил председатель МГЕР.

«Единая Россия» с 7 августа направляет в Курскую область гуманитарную помощь для пострадавших жителей. Это вода и продукты, санитарно-гигиенические принадлежности и медикаменты, бытовая техника и генераторы для пунктов временного размещения, а также средства РЭБ для карет скорой помощи. Гумконвои на следующий же день после атаки украинских террористов в Курскую область отправили Орловская, Тульская и Воронежская области, Москва и Татарстан, в первые дни – Липецкая, Омская, Свердловская и Тамбовская области, Севастополь, ДНР и другие субъекты России.

Волонтеры «Единой России» и «Молодой Гвардии» оказывают помощь пострадавшим жителям. На территории Курской области создан волонтёрский центр, в его работе задействованы более 70 активистов. Они работают на складе и в распределительном центре, разгружают, сортируют и доставляют гуманитарную помощь в пункты временного размещения. Волонтеры дежурят в 25 ПВР.