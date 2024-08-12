Наблюдается раскол между двумя базовыми «украинскими нарративами» Запада. «Умеренные», оценивающие ситуацию в логике старой холодной войны, и «радикалы», требующие победить Россию здесь и сейчас, разошлись в оценках нападения на Курскую область.0 комментариев
Глава Росатома назвал удар ВСУ по градирне ЗАЭС новым уровнем агрессии
Глава Росатома Лихачев: Атакой на градирню ЗАЭС киевский режим показал новый уровень агрессии против атомных объектов
Киевский режим вышел на новый уровень агрессии против атомных объектов, когда ударил по градирне Запорожской атомной электростанции, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев.
Произошедшее на ЗАЭС ночью – это другой уровень адресной агрессии, направленной на инфраструктуру атомных энергообъектов, заявил Лихачев в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
Он отметил, что придется, вероятно, проводить работы по замене градирни станции. В ходе ударов беспилотников воспламенился в том числе и пластик с очень высокой температурой горения.
По словам главы госкорпорации, предстоит оценить, можно ли восполнить нанесенный ущерб, или же придется проводить масштабную реконструкцию с заменой первой градирни.
При этом ВСУ намеревались ударами накрыть не только градирню, но и прибывших на место пожарных.
В результате атаки украинского дрона начался пожар в районе охладительных систем ЗАЭС, возгорание локализовали. В результате повторных атак беспилотников серьезные повреждения получила одна из градирен станции.