Глава Росатома назвал удар ВСУ по градирне ЗАЭС новым уровнем агрессии

Глава Росатома Лихачев: Атакой на градирню ЗАЭС киевский режим показал новый уровень агрессии против атомных объектов

Tекст: Алексей Дегтярев

Произошедшее на ЗАЭС ночью – это другой уровень адресной агрессии, направленной на инфраструктуру атомных энергообъектов, заявил Лихачев в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

Он отметил, что придется, вероятно, проводить работы по замене градирни станции. В ходе ударов беспилотников воспламенился в том числе и пластик с очень высокой температурой горения.

По словам главы госкорпорации, предстоит оценить, можно ли восполнить нанесенный ущерб, или же придется проводить масштабную реконструкцию с заменой первой градирни.

При этом ВСУ намеревались ударами накрыть не только градирню, но и прибывших на место пожарных.

В результате атаки украинского дрона начался пожар в районе охладительных систем ЗАЭС, возгорание локализовали. В результате повторных атак беспилотников серьезные повреждения получила одна из градирен станции.