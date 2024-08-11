Россия выбрала для себя тактику тоннелепроходческого комплекса: медленно, спокойно и безэмоционально идти к поставленной цели. В то же время Украина сделала выбор в пользу возмущения спокойствия и выталкивание из зоны комфорта. Рейд ВСУ в Курскую область – попытка перевернуть шахматную доску и вновь обеспечить себе праздничный победный настрой. Но Москва сохраняет «русскую холодность».2 комментария
Смирнов: В Курскую область прибывают дополнительные силы
Дополнительные подразделения подъезжают в Курскую область, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов после встречи с заместителем министра обороны Андреем Булыгой.
Смирнов в своем Telegram-канале сообщил, что в ходе беседы обсудил с замминистра ситуацию в приграничных районах, принимаемые меры по противодействию ВСУ.
«Сейчас в наш регион прибывают дополнительные силы и средства. В то же самое время военные делают все необходимое для обеспечения безопасности мирных жителей», – подчеркнул врио губернатора.
Также в ходе беседы поднималась тема участия добровольной народной дружины в стабилизации обстановки. По словам Смирнова, дружинники обеспечивают безопасность в рамках операции и помогают вывозить жителей приграничья в ПВР.
Ситуация продолжает оставаться сложной, но Минобороны и все силовые структуры принимают «весь комплекс мер» для стабилизации обстановки, заключил Смирнов.
Напомним, в Курской области из приграничных районов эвакуированы свыше 8 тыс. человек.