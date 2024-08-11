Смирнов: В Курскую область прибывают дополнительные силы

Tекст: Алексей Дегтярев

Смирнов в своем Telegram-канале сообщил, что в ходе беседы обсудил с замминистра ситуацию в приграничных районах, принимаемые меры по противодействию ВСУ.

«Сейчас в наш регион прибывают дополнительные силы и средства. В то же самое время военные делают все необходимое для обеспечения безопасности мирных жителей», – подчеркнул врио губернатора.

Также в ходе беседы поднималась тема участия добровольной народной дружины в стабилизации обстановки. По словам Смирнова, дружинники обеспечивают безопасность в рамках операции и помогают вывозить жителей приграничья в ПВР.

Ситуация продолжает оставаться сложной, но Минобороны и все силовые структуры принимают «весь комплекс мер» для стабилизации обстановки, заключил Смирнов.

Напомним, в Курской области из приграничных районов эвакуированы свыше 8 тыс. человек.