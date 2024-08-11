Свыше 8 тыс. человек эвакуировались из приграничных районов Курской области за сутки

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, за сутки из приграничных районов Курской области выехали более 8 тыс. человек, из них шесть тысяч находятся в ПВР, при этом имеется необходимый резерв свободных мест, передает ТАСС.

Шаров добавил, что граждан размещают в пунктах временного размещения на территории Курской области и в других регионах России. В ПВР с людьми работают психологи, которые оказывают не только психологическую поддержку, но и проводят консультации по всем возникающим вопросам.

Ранее к добровольцам из Курской области присоединились волонтеры Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ из новых регионов России.