Вера Павловна делала куколок-мотанок. Маленькие куклы, которые мотаются из ткани и нитей, не шьются. Продавала их на ярмарках и деньги от продаж передавала на помощь людям в Донбассе. А еще сделала несколько десятков кукол специально для наших бабушек. Чтобы они знали, что они не одни.0 комментариев
Свыше 8 тыс. человек эвакуировались из приграничных районов Курской области за сутки
Более 8 тыс. человек эвакуировались из приграничных районов Курской области за последние сутки. В пунктах временного размещения находится более 6 тыс. человек, сообщил заместитель директора департамента информационной политики МЧС России Артем Шаров.
По его словам, за сутки из приграничных районов Курской области выехали более 8 тыс. человек, из них шесть тысяч находятся в ПВР, при этом имеется необходимый резерв свободных мест, передает ТАСС.
Шаров добавил, что граждан размещают в пунктах временного размещения на территории Курской области и в других регионах России. В ПВР с людьми работают психологи, которые оказывают не только психологическую поддержку, но и проводят консультации по всем возникающим вопросам.
Ранее к добровольцам из Курской области присоединились волонтеры Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ из новых регионов России.