Россия выбрала для себя тактику тоннелепроходческого комплекса: медленно, спокойно и безэмоционально идти к поставленной цели. В то же время Украина сделала выбор в пользу возмущения спокойствия и выталкивание из зоны комфорта. Рейд ВСУ в Курскую область – попытка перевернуть шахматную доску и вновь обеспечить себе праздничный победный настрой. Но Москва сохраняет «русскую холодность».0 комментариев
В Подмосковье выехала группа из более 300 жителей Курской области
Свыше 300 жителей Курской области направляются в Московскую область, в их числе находятся сироты и паллиативные дети, сообщили в подмосковном правительстве.
Группу сопровождают фельдшеры, сотрудники Минсоцразвития и Госавтоинспекции, из Дома ребенка в Курской области в Подмосковье везут 63 малышей, указали в правительстве, передает РИА «Новости».
Малышей разместят в семейном центре «Преображение» в Егорьевске. 21 несовершеннолетнего с паллиативным статусом и их сопровождающих доставят в Подольскую детскую больницу.
Еще пять автобусов везут 196 матерей с детьми в подольский лагерь «Мечта» и пансионат «Сосновый бор» в Ступино.
До этого в Московскую область доставили группу из 424 человек.
Напомним, в числе оказавших помощь Курской области – Воронежская, Московская, Орловская, Иркутская, Томская области, КЧР, Ставропольский край, Мордовия и другие регионы.