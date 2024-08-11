В Подмосковье выехала группа из более 300 жителей Курской области

Tекст: Алексей Дегтярев

Группу сопровождают фельдшеры, сотрудники Минсоцразвития и Госавтоинспекции, из Дома ребенка в Курской области в Подмосковье везут 63 малышей, указали в правительстве, передает РИА «Новости».

Малышей разместят в семейном центре «Преображение» в Егорьевске. 21 несовершеннолетнего с паллиативным статусом и их сопровождающих доставят в Подольскую детскую больницу.

Еще пять автобусов везут 196 матерей с детьми в подольский лагерь «Мечта» и пансионат «Сосновый бор» в Ступино.

До этого в Московскую область доставили группу из 424 человек.

Напомним, в числе оказавших помощь Курской области – Воронежская, Московская, Орловская, Иркутская, Томская области, КЧР, Ставропольский край, Мордовия и другие регионы.