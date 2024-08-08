Российские регионы направили помощь Курской области

Tекст: Валерия Городецкая

Первую партию гуманитарной помощи накануне направила Воронежская область, в нее вошли стиральные машины, холодильники, микроволновые печи и дизельный электрогенератор для обустройства временного размещения, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Гусев. Прорабатывается вопрос размещения в регионе 30 детей из Беловского детского дома Курской области.

Московская область направила в Курскую область 15 автобусов для эвакуации жителей, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. «Подготовили более 400 мест в детских лагерях «Звонкие голоса» и «Горизонт» в Клину, «Мечта» в Подольске, «Родник» в Пушкино. В случае необходимости разместим пострадавших в больницах», – написал он в своем Telegram-канале. Кроме того, Подмосковье направило в Курскую область семь бригад скорой помощи и 22 врача.

Орловская область приняла 77 человек, покинувших приграничные территории Курской области, сообщил глава региона Андрей Клычков. Начат сбор гуманитарной помощи.

К сбору гуманитарной помощи также приступил Ставропольский край. Кроме того, губернатор Ставрополья поручил подготовить в регионе пункт временного размещения на 100 человек.

Власти Карачаево-Черкесской Республики формируют гуманитарный груз из товаров первой необходимости – медикаменты, вода и средства гигиены, продукты питания. Также в республике организован сбор средств для помощи курянам.

В правительстве Иркутской области состоялось заседание рабочей группы по Курской области, на котором был принят ряд решений, в том числе об организации ПВР на 40 мест на базе социально-оздоровительного центра Олхинский в Шелеховском районе, подготовке к приему детей из Курской области и организации сбора гуманитарной помощи.

Оказать необходимую помощь вызвалась и Томская область. «Томская область готова оказать всю необходимую помощь курянам, принять и разместить у себя эвакуированных из опасной зоны мирных людей, стариков, детей», – написал в Telegram-канале губернатор региона Владимир Мазур. Томский фонд «Волонтеры-медики» объявил сбор помощи жителям Курской области.

Глава Мордовии поручил администрации и правительству республики подготовить гуманитарную помощь и места для размещения жителей Курской области.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил властям проработать вопрос размещения детей из Курской области в детских лагерях региона. «Будем забирать столько, сколько необходимо», – подчеркнул он.

Волонтеры проекта «Мы Вместе» в Псковской области и Карелии начали срочный сбор гуманитарной помощи для жителей Курска.

В Магадане и населенных пунктах Магаданской области проходят акции в знак солидарности и поддержки «Курск, мы с вами!». Глава региона Сергей Носов поручил региональному правительству оперативно оказывать необходимую помощь.

Ранее президент России Владимир Путин призвал напрямую работать с пострадавшими жителями Курской области.