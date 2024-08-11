Группировка «Центр» уничтожила за сутки до 425 военных ВСУ

Tекст: Дарья Григоренко

Как указало ведомство в Telegram-канале, в результате активных наступательных действий российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Харьковской и Запорожской областей.

В сообщении говорится, что потери противника оказались весьма значительными. Так, только в зоне ответственности Центральной группировки войск было уничтожено до 425 украинских военнослужащих, а также значительное количество бронетехники, артиллерийских систем и боеприпасов. Аналогичные успехи были достигнуты подразделениями группировок войск «Север», «Запад», «Юг», «Восток» и «Днепр».

Отмечается, что подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 100-й, 117-й механизированных бригад ВСУ и 14-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Воздвиженка, Торецк, Гродовка и Миролюбовка ДНР.

В Минобороны уточнили, что ВС РФ отразили три контратаки штурмовых групп 142-й пехотной бригады ВСУ и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Потери противника составили до 425 военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе одна «Bradley», боевая бронированная машина «Козак», четыре автомобиля, 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Paladin», 152 мм гаубица «Мста-Б», 152 мм орудие Д-20, 122 мм гаубица Д-30 и 100 мм пушка «Рапира».

В пресс-службе подчеркнули, что подразделения группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях ликвидировали до 190 военнослужащих ВСУ, два танка, боевую машину пехоты, бронетранспортер, семь боевых бронированных машин, два автомобиля, 122 мм реактивную систему залпового огня RAK-SA-12, три 122 мм гаубицы Д-30, указали в ведомстве.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 66-й механизированной, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Макеевка, Стельмаховка ЛНР и Торское ДНР. За сутки отражены две контратаки штурмовых групп 1-й бригады нацгвардии. Противник потерял более 520 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины «Козак» и пять автомобилей.

В ведомстве заявили, что подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 150-й механизированной, 10-й горно-штурмовой бригад и 114-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Розовка, Переездное и Кирово ДНР. ВСУ потеряли до 385 военнослужащих, боевую машину пехоты и три автомобиля.

Как указали в Минобороны, подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, ликвидировали до 110 военнослужащих ВСУ, пять автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы.

В сообщении говорится, что подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 41-й пехотной и 44-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Новоданиловка Запорожской области. Потери ВСУ составили более 70 военнослужащих, четырнадцать автомобилей, 155 мм гаубица М777, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав».

В ведомстве пояснили, что оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены три пусковые установки и уничтожена радиолокационная станция AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса «Patriot». Кроме того, нанесено поражение складу боеприпасов оперативно-тактической группы «Донецк», скоплениям живой силы и военной техники противника в 156-ти районах.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты: четыре тактические ракеты «Точка-У», управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции, 15 реактивных снарядов HIMARS производства США и «Vampire» чешского производства, а также 71 беспилотный летательный аппарат, из них 30 вне зоны специальной военной операции», – говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны заявили, что оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками группировок войск ВС России поражен цех производства БПЛА, скопления живой силы и военной техники противника в 152 районах.