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Группировка «Центр» уничтожила за сутки до 425 военных ВСУ
Российские военные за минувшие сутки ликвидировали в зоне ответственности Центральной группировки войск до 425 украинских бойцов, сообщили в Минобороны РФ.
Как указало ведомство в Telegram-канале, в результате активных наступательных действий российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Харьковской и Запорожской областей.
В сообщении говорится, что потери противника оказались весьма значительными. Так, только в зоне ответственности Центральной группировки войск было уничтожено до 425 украинских военнослужащих, а также значительное количество бронетехники, артиллерийских систем и боеприпасов. Аналогичные успехи были достигнуты подразделениями группировок войск «Север», «Запад», «Юг», «Восток» и «Днепр».
Отмечается, что подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 100-й, 117-й механизированных бригад ВСУ и 14-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Воздвиженка, Торецк, Гродовка и Миролюбовка ДНР.
В Минобороны уточнили, что ВС РФ отразили три контратаки штурмовых групп 142-й пехотной бригады ВСУ и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Потери противника составили до 425 военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе одна «Bradley», боевая бронированная машина «Козак», четыре автомобиля, 155 мм гаубица М777, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Paladin», 152 мм гаубица «Мста-Б», 152 мм орудие Д-20, 122 мм гаубица Д-30 и 100 мм пушка «Рапира».
В пресс-службе подчеркнули, что подразделения группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях ликвидировали до 190 военнослужащих ВСУ, два танка, боевую машину пехоты, бронетранспортер, семь боевых бронированных машин, два автомобиля, 122 мм реактивную систему залпового огня RAK-SA-12, три 122 мм гаубицы Д-30, указали в ведомстве.
Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 66-й механизированной, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Макеевка, Стельмаховка ЛНР и Торское ДНР. За сутки отражены две контратаки штурмовых групп 1-й бригады нацгвардии. Противник потерял более 520 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины «Козак» и пять автомобилей.
В ведомстве заявили, что подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 150-й механизированной, 10-й горно-штурмовой бригад и 114-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Розовка, Переездное и Кирово ДНР. ВСУ потеряли до 385 военнослужащих, боевую машину пехоты и три автомобиля.
Как указали в Минобороны, подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, ликвидировали до 110 военнослужащих ВСУ, пять автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы.
В сообщении говорится, что подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 41-й пехотной и 44-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Новоданиловка Запорожской области. Потери ВСУ составили более 70 военнослужащих, четырнадцать автомобилей, 155 мм гаубица М777, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав».
В ведомстве пояснили, что оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены три пусковые установки и уничтожена радиолокационная станция AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса «Patriot». Кроме того, нанесено поражение складу боеприпасов оперативно-тактической группы «Донецк», скоплениям живой силы и военной техники противника в 156-ти районах.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты: четыре тактические ракеты «Точка-У», управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции, 15 реактивных снарядов HIMARS производства США и «Vampire» чешского производства, а также 71 беспилотный летательный аппарат, из них 30 вне зоны специальной военной операции», – говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны заявили, что оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками группировок войск ВС России поражен цех производства БПЛА, скопления живой силы и военной техники противника в 152 районах.