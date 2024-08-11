Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.20 комментариев
Мурашко сообщил о тяжелом состоянии 17 пострадавших в Курской области
Состояние 17 пострадавших в результате обстрелов со стороны ВСУ Курской области оценивается как тяжелое, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
По его словам, амбулаторная помощь оказана 29 пострадавшим, в том числе двум детям. Мурашко добавил, что восемь человек уже выписаны, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что 11 пострадавших при обстрелах в Курской области продолжают лечение в федеральных медицинских центрах и больницах Москвы.
Мурашко пояснил, что на стационарном лечении находятся 69 человек, в том числе восемь детей.
Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в результате атаки вооруженных сил Украины есть пострадавшие, но никто не погиб.