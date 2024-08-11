Мурашко сообщил о тяжелом состоянии 17 пострадавших в Курской области

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, амбулаторная помощь оказана 29 пострадавшим, в том числе двум детям. Мурашко добавил, что восемь человек уже выписаны, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что 11 пострадавших при обстрелах в Курской области продолжают лечение в федеральных медицинских центрах и больницах Москвы.

Мурашко пояснил, что на стационарном лечении находятся 69 человек, в том числе восемь детей.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в результате атаки вооруженных сил Украины есть пострадавшие, но никто не погиб.