  • Новость часаБелоруссия обвинила Украину в попытке втянуть Минск в конфликт
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    Режим КТО поможет вытеснить ВСУ из Курской области
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    ВСУ перебросили под Кременную женское подразделение
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Прогрессивная повестка несовместима с олимпийским движением

    Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.

    14 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Обменянные иноагенты стали врагами для своих

    С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.

    16 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Какое дело нам до Бангладеш

    Это наши евразийские товарищи, с которыми нам предстоит строить многополярный мир. Пора присмотреться к ним повнимательнее. Подумать, что мы можем дать этой маленькой и огромной стране, помимо АЭС, которую строят российские специалисты. Подумать, чем она может быть полезна нам.

    16 комментариев
    10 августа 2024, 18:09 • Новости дня

    Стало известно о ситуации в Курчатове в Курской области

    «Сигнал»: В Курчатове Курской области спокойно, паники нет

    Tекст: Вера Басилая

    Обстановка в Курчатове в Курской области, где расположена Курская АЭС, спокойная, все учреждения и магазины работают в обычном режиме, панических настроений не наблюдается, отмечают СМИ.

    «Дети гоняют голубей, родители гуляют с колясками. Магазины и аптеки – работают. Сотрудники МФЦ принимают и выдают документы. Никакой паники. Продукты в магазинах – в изобилии», – следует из сообщения в Telegram-канале «Сигнал».

    Журналисты пишут, что никаких очередей  и панической скупки продуктов в городе нет, также в наличии бензин, цены не поднялись.

    Ранее Мэр Курчатова Игорь Корпунков заявил о штатном режиме работы предприятий в городе с Курской АЭС.

    До этого Курчатов оставался без электричества.

    10 августа 2024, 12:02 • Новости дня
    Военкор сообщил о смене тактики ВСУ в Курской области

    Военкор Коц сообщил о смене тактики ВСУ в Курской области

    Военкор сообщил о смене тактики ВСУ в Курской области
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска отказались от боев в Судже и Коренево в Курской области и перешли к маневренным действиям, пытаясь обойти российские позиции с флангов, заявил военный корреспондент Александр Коц.

    «Противник, похоже, решил не зацикливаться на городских боях в Судже и Коренево и пытается их обойти с флангов. Пока им это сделать не удается», – написал Коц в своем Telegram-канале.

    По словам военкора, малые маневровые группы выходят на дороги, ведущие к селам, чтобы обозначить свое присутствие. При этом «основные силы за ними пока не идут», заявил он.

    Со ссылкой на волонтеров Коц также сообщил, что в Коренево ВСУ нет, но город «тоже пытаются обойти».

    «ВСУ рвутся на трассу, ведущую из Курска в Рыльск. Некоторые ее участки уже в зоне досягаемости дронов. Но пока машины на дороге не атакуют», – добавил он.

    Ранее российские танкисты заняли позиции для ликвидации бронегрупп ВСУ в Курской области.

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    10 августа 2024, 12:00 • Новости дня
    Минобороны назвало потери ВСУ при попытке прорыва вглубь российской территории

    Минобороны сообщило о потерях ВСУ за последние сутки при попытке прорыва вглубь российской территории

    Минобороны назвало потери ВСУ при попытке прорыва вглубь российской территории
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    За последние сутки активными действиями подразделений группировки «Север» и подошедших резервов, ударами армейской авиации около Ивашковского, Малой Локни и Ольговки пресекались попытки прорыва мобильных групп противника вглубь российской территории, отчитались в Минобороны.

    Осуществлялось огневое поражение живой силы и техники ВСУ рядом с Николаево-Дарьино, Гуево, Любимовкой, Зеленым Шляхом, Свердликово, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Авиацией наносилось поражение резервам противника на территории Сумской области.

    Ракетой с термобарической головной частью по пункту временной дислокации иностранных наемников на южной окраине Суджи были уничтожены 15 боевиков, отчитались в Минобороны.

    За сутки потери ВСУ составили до 175 военнослужащих и 36 единиц бронетехники, в том числе десять танков, три бронетранспортера, две машины пехоты, 21 боевая бронемашина, три орудия полевой артиллерии и пусковая установка РСЗО БМ-21 «Град».

    В целом за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, в том числе 22 танка, 20 бронетранспортеров, восемь машин пехоты, 88 бронемашин, две самоходные огневые установки ЗРК «Бук М1», пусковая установка РСЗО БМ-21 «Град» и шесть орудий полевой артиллерии.

    Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в Минобороны сообщили, что танкисты ВС России заняли огневые позиции в приграничном районе Курской области для уничтожения украинских бронегрупп.

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    9 августа 2024, 16:35 • Видео
    Почему Трамп начал проигрывать

    Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

    Коментарии (0)
    10 августа 2024, 09:15 • Новости дня
    Российские танкисты заняли позиции для ликвидации бронегрупп ВСУ в Курской области
    Российские танкисты заняли позиции для ликвидации бронегрупп ВСУ в Курской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Танкисты ВС России заняли огневые позиции в приграничном районе Курской области для уничтожения украинских бронегрупп, сообщило Минобороны.

    Ведомство также опубликовало кадры, на которых запечатлены российские танкисты, занимающие огневые позиции в танкоопасных направлениях в Курской области, передает ТАСС.

    В Минобороны отметили, что экипажи танков полностью готовы к выполнению боевых задач и ведению огня по противнику как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций.

    Ранее российские военные уничтожили американский броневик MaxxPro в Курской области.

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    9 августа 2024, 20:08 • Новости дня
    Алаудинов рассказал о наемниках из Франции и Польши среди напавших на Курскую область

    Tекст: Валерия Городецкая

    Большое количество иностранных наемников участвуют в боевых действиях на Курском направлении на стороне Украины, заявил замначальника главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    Большая часть наемников – из Франции и Польши, сообщил Алаудинов в комментарии для военного корреспондента Семена Пегова, опубликованном в его Telegram-канале, передает ТАСС.

    По его словам, операцией ВСУ на Курском направлении руководит НАТО. «Конечно, надо констатировать, что данная операция руководится командованием штабов непосредственно блока НАТО. Это вопрос однозначный, потому что украинцы сами такое сформулировать, сделать вряд ли смогут», – сказал Алаудинов.

    Постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов сравнил ВСУ в Курской области с террористами ИГ.

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    10 августа 2024, 14:45 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение командного пункта ВСУ в Курской области

    Минобороны показало уничтожение «Искандером» командного пункта ВСУ в Курской области

    Минобороны показало уничтожение командного пункта ВСУ в Курской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    ВС России нанесли высокоточный удар по командному пункту украинской 22-й отдельной механизированной бригады в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.

    Удар был нанесен расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» по предварительно разведанным целям, сообщило ведомство и опубликовало видео поражения командного пункта, передает ТАСС.

    По информации Минобороны, в результате были ликвидированы 15 украинских военнослужащих.

    Ранее Су-30СМ и Су-35С нанесли удар по силам ВСУ в Курской области.

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    9 августа 2024, 20:41 • Новости дня
    Глава Суджи опроверг информацию о захвате города ВСУ

    Глава Суджи Слащев опроверг информацию о захвате города ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Появившаяся в Сети информация о якобы захвате города Суджа украинскими силами не соответствует действительности, заявил глава города Виталий Слащев.

    «Идет эвакуация, Суджа наша», – сказал он, отвечая на вопрос о достоверности фото украинских военнослужащих, сделанных якобы на фоне магазина и одной из организаций в Судже, передает ТАСС.

    Ранее Минобороны назвало потери ВСУ с начала атаки на Курскую область.

    Коментарии (32)
    10 августа 2024, 01:13 • Новости дня
    В трех регионах России ввели режим КТО
    В трех регионах России ввели режим КТО
    @ РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Белгородской, Курской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

    «С целью обеспечения безопасности граждан и предотвращения угроз террористических актов со стороны ДРГ противника, <…> принято решение о проведении контртеррористических операций с 9 августа 2024 года в Белгородской, Брянской и Курской областях», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Кроме того, государственные органы принимают дополнительные меры для обеспечения безопасности граждан и поддержания правопорядка.

    НАК подчеркивает, что «киевский режим осуществил беспрецедентную попытку дестабилизации ситуации в ряде регионов».

    Ранее в Курскую область отправились дополнительные подразделения для усиления ВС России.


    Коментарии (15)
    10 августа 2024, 16:34 • Новости дня
    В США заявили об уничтожении тысяч боевиков ВСУ в Курской области

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Нападение на Курскую область приведет к истощению украинской армии

    В США заявили об уничтожении тысяч боевиков ВСУ в Курской области
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Атака ВСУ на Курскую область приведет украинскую армию к истощению, не повлияв на ход конфликта, украинские военные уничтожаются сотнями, а может, и тысячами, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

    Джонсон считает, что результат наступления в Курской области не имеет никакого значения, потому что Украина уже проиграла, ВСУ перестали сражаться, передает РИА «Новости».

    По словам эксперта, из-за этого наступления ВСУ терпят значительные необратимые потери, уничтожаются сотнями, а может, и тысячами, в то время как в резерве у Украины нет полумиллиона обученных солдат или пары эскадрилий самолетов F-16, чтобы бросить их в бой.

    Ранее журналист Кристоф Ваннер заявил, что ВСУ напали на Курскую область с целью отвлечь внимание от Донбасса, где ситуация для украинских войск складывается тяжелейшим образом.

    Минобороны назвало потери ВСУ при попытке прорыва вглубь российской территории. В целом за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники.

    Коментарии (3)
    10 августа 2024, 12:32 • Новости дня
    Су-30СМ и Су-35С нанесли удар по силам ВСУ в Курской области
    Су-30СМ и Су-35С нанесли удар по силам ВСУ в Курской области
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские истребители Су-30СМ и Су-35С ночью нанесли удар по скоплению живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.

    Для нанесения удара были использованы авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    «Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета», – отметили в Минобороны.

    Ранее бомбардировщик Су-34 выполнил удар по силам ВСУ в приграничной зоне Курской области.

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    9 августа 2024, 19:42 • Новости дня
    Дипломат сравнил действия ВСУ в Курской области с террористами ИГ

    Постпред Гатилов: ВСУ в Курской области фактически действуют по лекалам ИГ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинские военные и иностранные наемники, действуя по образцу террористической организации ИГИЛ (запрещена в России), совершают террористические акты против мирных жителей Курской области, обстреливая жилые дома, расстреливая автомобили, заявил постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

    Гатилов в своем Telegram-канале осудил действия украинских вооруженных сил и иностранных наемников на территории Курской области. По его словам, их методы ведения боевых действий напоминают тактику террористической организации ИГИЛ, передает РИА «Новости».

    Российский дипломат подчеркнул, что украинские боевики обстреливают жилые кварталы, расстреливают гражданские автомобили, берут мирных жителей в заложники и используют их в качестве живого щита. Также он упомянул о случаях нападений на журналистов, мародерства и убийств мирных жителей, включая женщин и детей.

    «Действия украинских боевиков на территории Курской области носят неприкрыто террористический характер, что стало «визитной карточкой» бьющегося в агонии режима Зеленского», – уточнил он.

    Гатилов выразил уверенность, что западные страны, поддерживающие киевский режим, будут игнорировать эти военные преступления, поскольку заинтересованы в эскалации конфликта на Украине.

    В пятницу глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что СПЧ потребует от международных организаций признать террористическими действия ВСУ в Курской области. Глава СПЧ напомнил, что в результате атаки ВСУ убита беременная женщина, есть раненые дети, причем с ранениями в спину, идет охота за гражданскими автомобилями, обстрелян и частично разрушен Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, один человек погиб.

    Коментарии (11)
    10 августа 2024, 11:17 • Новости дня
    Алаудинов: Российские бойцы делают все для уничтожения ВСУ
    Алаудинов: Российские бойцы делают все для уничтожения ВСУ
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие ВС России прилагают все усилия для того, чтобы уничтожить Вооруженные силы Украины (ВСУ) и освободить российские территории, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апты Алаудинов.

    В приграничных с Украиной регионах России сложилась сложная обстановка, заявил Алаудинов, передает ТАСС. В результате нападений ВСУ гибнут мирные люди, указал он.

    «Бойцы всех ведомств, особенно Министерства обороны Российской Федерации, делают все для того, чтобы уничтожить противника и освободить наши территории», – сказал генерал.

    Ранее силы ПВО России за ночь сбили 32 беспилотника над Курской и Ярославской областями.

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    9 августа 2024, 19:07 • Новости дня
    На стройплощадке Курской АЭС-2 временно сократили количество персонала

    Tекст: Валерия Городецкая

    Из-за введения на территории Курской области режима ЧС федерального уровня принято решение уменьшить количество персонала на площадке строительства Курской АЭС-2, сообщил генподрядчик строительства компания «Атомстройэкспорт».

    Несмотря на сокращение количества работников, строительство станции идет по графику, все системы работают в штатном режиме, сообщили в «Атомстройэкспорте», передает РИА «Новости».

    «Оставшиеся на стройплощадке специалисты ведут работы в соответствии с графиком. Все системы, обеспечивающие ход сооружения энергоблоков, работают штатно», – подчеркнули в компании.

    В июле Росатом изготовил для Курской АЭС-2 насосы в новой комплектации.

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    10 августа 2024, 13:05 • Новости дня
    Офицер ВСУ: Украина привлекла экс-заключенных к операции в Курской области
    Офицер ВСУ: Украина привлекла экс-заключенных к операции в Курской области
    @ Simon Belcher/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области участвуют бывшие осужденные, заявил украинский офицер с позывным «Алекс».

    Как пишут украинские СМИ, по словам «Алекса», бывшие зеки «выполняют поставленные задачи без замечаний», передает «Газета.Ru».

    Украинская сторона пока не давала каких-либо официальных комментариев по этой теме.

    Ранее военкор сообщил о смене тактики ВСУ в Курской области.

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    10 августа 2024, 14:48 • Новости дня
    Коллеги рассказали о состоянии военкора Поддубного

    Коллеги рассказали о стабильно тяжелом состоянии военкора Поддубного

    Коллеги рассказали о состоянии военкора Поддубного
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Состояние военкора ВГТРК Евгения Поддубного остается тяжелым, но стабильным, скоро пойдет на поправку, сообщили в Telegram-канале репортера.

    В сообщении уточняется, что Поддубный получает все необходимое лечение, состояние тяжелое, но стабильное, и он скоро обязательно пойдет на поправку.

    Ранее спасший Поддубного мужчина рассказал, как вывозил военкора с места атаки.

    Директор Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Сергей Петриков сообщил, что у Поддубного преобладает ожоговая травма. Его перевели в общую палату реанимации из шокового зала.

    Напомним, Поддубный был ранен в Курской области и госпитализирован. Врачи рассказали, что он получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму, травму лицевого скелета.

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    10 августа 2024, 00:11 • Новости дня
    Шендерович и Пархоменко ополчились на Шлосберга за осуждение радовавшихся вторжению в Курскую область

    Шлосберг: «Партия чужой крови» пробила очередное дно после атаки на Курскую область

    Tекст: Кристина Цыцура

    Покинувшие страну оппозиционеры раскритиковали зампреда партии «Яблоко» Льва Шлосберга (признан в России иноагентом), выступившего с резкой критикой оппозиционных политиков, из-за рубежа радовавшихся атаке ВСУ на Курскую область и гибели российских граждан.

    Шлосберг на странице в социальной сети заявил, что так называемая «Партия чужой крови» «пробила дно». Он выразил недоумение по поводу того, как люди, думающие и говорящие на русском языке, могут радоваться гибели мирных жителей в Курской области и военнослужащих ВС России.

    «Наиболее одаренные представители этой партии уже измеряют расстояние от Курской области до Москвы в километрах и часах. Очевидно, они надеются вернуться в Россию за броней чужих танков. Очень странные люди. У них серьезные проблемы с политическими хромосомами», – заявил он.

    В своей публикации Шлосберг подчеркнул, что политик перестанет быть политиком своей страны, если начнет желать смерти своим же гражданам. Он напомнил оппозиции о необходимости быть ответственными перед народом, противостоять политическому классу, а не обществу.

    Шлосберг заявил в публикации следующее: «Отрыв от родины, в том числе изгнавшей тебя родины, – тяжелое испытание. Чтобы его пройти, надо сберечь в себе понимание родственных связей со страной – даже в такие тяжелейшие времена, когда народ не понимает и не принимает тебя».

    Обращаясь к представителям оппозиции, Шлосберг указал, что недопустимо желать своему народу смерти, горя и несчастий. Не стоит этого делать даже, находясь за границей, добавил он.

    «Российский политик, радующийся гибели российских граждан, перестает быть российским политиком. Это тоже политический выбор, но тогда о таком выборе тоже надо сказать открыто. И не представлять себя российской оппозицией, не позорить флаги оппозиции своими кровавыми и злорадными ожиданиями», – заявил зампред партии.

    Свой пост автор завершил словами с пожеланием, чтобы происходящее и сказанное представителями оппозиции не забылось. Это необходимо для того, чтобы желающие своим гражданам смерти люди «никогда не могли стать представителями народа, страданиям которого радуются».

    «Потому что для мирного и человеческого будущего России такие люди не должны занимать в политике никакого места», – считает Шлосберг

    В ответ публицист Виктор Шендерович (признан в России иноагентом) назвал позицию Шлосберга «интеллектуально ущербной» и сравнил с «кликушеством». Атаку на Курскую область Шендерович сравнил с 1944 годом в Германии. Также он сравнил нападение ВСУ с атаками ЦАХАЛ на ХАМАС.

    Проживающий в США экономист Константин Сонин (признан в России иноагентом), заочно осужденный по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, заявил, что Шлосберг «прошел свой позорный путь». А журналист Сергей Пархоменко (признан в России иноагентом) назвал критику Шлосберга «бесславным концом».

    Ранее Шендерович заявлял, что НАТО должно был разбомбить Россию еще в 2014 году, а в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом согласился направить свои гонорары на финансирование ВСУ.

    Напомним, глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщал, что в результате обстрелов Курской области пострадали 66 человек, среди которых девять детей. Позже стало известно, что 55 человек из числа пострадавших при обстрелах находятся в стационарах, 12 из них находятся в тяжелом состоянии.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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