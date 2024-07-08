  • Новость часаМинобороны: Групповой удар поразил объекты ВПК в Киеве
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    Российские военные уничтожили три РСЗО HIMARS и обслуживающих иностранцев
    Стало известно об ударе по складу производителя ракет в Киеве
    НАТО собралось создать 35-50 бригад для «отражения нападения России»
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    В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция не конкурент России в Африке

    В турецких интересах, чтобы Африка стала местом сотрудничества Москвы и Анкары, а любые завезенные боевики знали бы свое место. Как в Сирии, например.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Почему «англичанка гадит»

    Ненависть и презрение – плохие учителя. За последние сто лет самая мощная империя в мире сдулась до небольшой страны, войско которой теперь уместится на лондонском стадионе «Уэмбли». Англичанин интриговал, но все чаще сам остается в дураках.

    32 комментария
    8 июля 2024, 14:46 • Новости дня

    Российские военные уничтожили три РСЗО HIMARS и 10 обслуживающих их иностранцев

    Российские военные уничтожили три РСЗО HIMARS и 10 обслуживающих их иностранцев
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России в последние сутки уничтожили три пусковые установки РСЗО и до 10 иностранных специалистов, обслуживающих эти системы, сообщило Минобороны России.

    Поражены также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 122 районах, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинские военные в зоне ответственности группировки «Центр» за последние сутки потеряли очередной американский танк Abrams, а также свыше 385 человек, сообщило Минобороны России.

    Группировка улучшила тактическое положение, поразила формирования 47-й и 110-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны у Розовки, Новгородского и Новоселовки Первой (ДНР), а также отразила пять контратак штурмовиков 31-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

    Украинская сторона потеряла свыше 385 человек, танк М1А1 Abrams, гаубицу Д-30, американскую гаубицу М119.

    Группировка «Север» поразила живую силу и технику 115-й механизированной бригады, 106-й и 116-й бригад теробороны у Веселовки, Басовки и Константиновки в Сумской области. Там отражены три контратаки штурмовиков 92-й штурмовой бригады ВСУ.

    Армия Украины в зоне ответственности группировки потеряла до 260 человек и САУ 2С3 «Акация».

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 103-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии у Стельмаховки и Артемовки в ЛНР. В зоне ее ответственности ВСУ потеряли более 495 человек, танк, четыре боевые бронированные машины, американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Уничтожены три полевых склада боеприпасов.

    «Южная» группировка улучшила положение по переднему краю поразила живую силу и технику 72-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Константиновки и Белогоровки в ДНР. ВСУ в зоне ее ответственности потеряли свыше 570 человек.

    При контрбатарейной борьбе поражены три американские гаубицы М198, три орудия Д-20, САУ 2С1 «Гвоздика», гаубица Д-30, американская гаубица М119 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи, поразила живую силу и технику 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ у Водяного и Пречистовки в ДНР и отразила атаку штурмовиков 123-й бригады теробороны.

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 140 человек, боевую бронированную машину, британскую гаубицу FН-70 и орудие Д-20, станция радиоэлектронной борьбы.

    Группировка «Днепр» поразила живую силу и технику 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ у Нестерянки в Запорожской области. Там ВСУ потеряли до 90 человек, гаубицу FН-70 и два орудия Д-20.

    Средства ПВО сбили за сутки четыре французские управляемые авиабомбы Hammer, пять снарядов HIMARS и 30 дронов.

    8 июля 2024, 08:16 • Новости дня
    ФСБ не дала Украине угнать Ту-22М3 и раскрыла для поражения аэродром ВСУ
    ФСБ не дала Украине угнать Ту-22М3 и раскрыла для поражения аэродром ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская разведка при помощи НАТО попыталась угнать российский ракетоносец Ту-22М3, эту попытку пресекли. Российские силы ввели в заблуждение украинскую сторону и нанесли удар по украинскому военному аэродрому, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Украинская разведка попыталась завербовать российского военного летчика, ему обещали не менее 2 млн долларов за угон и итальянское гражданство, указало ведомство, передает ТАСС.

    Самолет планировалось переправить на территорию Украины. К попытке вербовки также причастны спецслужбы натовских стран.

    ФСБ провела «оперативную игру», прием, позволяющий ввести противника в заблуждение, благодаря чему российским военным удалось нанести удар по аэродрому ВСУ Озерное.

    В ролике, предоставленном ведомством, есть фрагменты переписки вербовщиков с летчиком. Они попытались угрожать ему: «Иначе будет как я обещал. Начну передавать приветы через девочек. Думаешь, так будет лучше?».

    Также в переписке упоминается «Укроборонпром» – украинский военный государственный концерн. Писавшие российскому военные указали, что концерн якобы готов дать ему 1 млн долларов, всего же военнослужащий за предательство должен был получить 3 млн долларов.

    Летчик в ролике рассказал, что неизвестный писал ему в мессенджере Telegram, он начал беседу с угроз близким и родственникам. Он требовал поджечь авиатехнику, а также требовал сдать ему бортовые номера, данные о техническом состоянии, график регламентов. При этом собеседник даже не скрывал, что работает на украинские спецслужбы.

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    8 июля 2024, 08:58 • Новости дня
    Нидерланды разочаровала реакция России на отправку F-16 Украине
    Нидерланды разочаровала реакция России на отправку F-16 Украине
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Реакция российского посла в Гааге Владимира Тарабрина на решение Нидерландов по отправке 24 истребителей F-16 киевскому режиму «разочаровывает», заявил нидерландский министр иностранных дел Каспар Велдкамп.

    «Это показывает, что Россия не готова найти решение конфликта, она просто угрожает, и мы это не одобряем», – заявил министр в эфире телеканала NOS, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что реакция посольства была «разочаровывающей».

    Напомним, Тарабрин заявил, что Россия рассматривает решение Нидерландов по отправке F-16 Украине как сознательное решение по наращиванию эскалации конфликта и дестабилизации обстановки. Истребители F-16 и аэродромы, с которых они взлетают, будут считаться законными целями в ходе СВО.

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    8 июля 2024, 12:07 • Новости дня
    Стало известно об ударе по складу производителя ракет в Киеве
    Стало известно об ударе по складу производителя ракет в Киеве
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На военном заводе в украинской столице в понедельник зафиксировано попадание в военный склад, предприятие производит управляемые ракеты класса «воздух – воздух», сообщил источник в силовых структурах.

    Речь идет о военном заводе «Артем», там поражен склад, сказал собеседник ТАСС.

    Согласно открытым данным, предприятие производит ракеты класса «воздух – воздух».

    Ранее в понедельник очевидцы сообщали, что у международного киевского аэропорта Жуляны в первой половине дня произошел взрыв.

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    8 июля 2024, 10:04 • Новости дня
    Орбан назвал центры силы, от которых зависит урегулирование на Украине

    Орбан: США, ЕС и Китай должны сыграть роль в урегулировании конфликта на Украине

    Орбан назвал центры силы, от которых зависит урегулирование на Украине
    @ Алексей Майшев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Урегулирование конфликта на Украине зависит не только от противоборствующих сторон, но и от таких мировых центров силы, как США, Евросоюз и Китай, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

    По его словам, вопрос о том, когда закончится украинский конфликт, помимо России и Украины, зависит от решения США, Евросоюза и Китая, поэтому после встреч с Москвой и Киевом он приехал в Пекин, передает ТАСС.

    Ранее Орбан высоко оценил инициативу Китая по урегулированию на Украине.

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    8 июля 2024, 08:37 • Новости дня
    Военкор: Поехавшего на «сафари на русских» наемника ликвидировали в зоне СВО

    Военкор Котенок: Поехавшего на «сафари на русских» бразильского наемника ликвидировали в зоне СВО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бразильский наемный боевик, известный по позывному Sierra, воевавший на стороне украинских военных, ликвидирован в зоне специальной военной операции. Боевик заявлял ранее, что отправился на «сафари на русских».

    О ликвидации наемника сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

    Он отметил, что Sierra вел на YouTube свой канал, а на «сафари» он отправился в том числе для производства контента. «Обратно уехал в цинке», – заключил военкор.

    Ранее в Польше нашли могилу местного актера, который воевал в качестве наемника за ВСУ.

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    8 июля 2024, 10:55 • Новости дня
    В Киеве у аэропорта Жуляны произошел взрыв
    В Киеве у аэропорта Жуляны произошел взрыв
    @ Анна Марченко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У международного киевского аэропорта Жуляны в первой половине дня произошел взрыв, об этом сообщили очевидцы.

    В районе воздушной гавани раздался очень сильный взрыв, также прозвучало несколько взрывов в самом Киеве, сообщили очевидцы ТАСС.

    Другой собеседник заявил, что заметна активная работа системы противовоздушной обороны, у аэропорта в небе видны взрывы ракет ПВО.

    До этого мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в городе.

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    8 июля 2024, 14:04 • Новости дня
    Минобороны: Групповой удар поразил объекты ВПК в Киеве
    Минобороны: Групповой удар поразил объекты ВПК в Киеве
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам ВПК украинской столицы, сообщило Министерство обороны России.

    Удар наносился в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и экономики, подчеркнуло ведомство в своем Telegram-канале.

    Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. Сообщения украинских властей о том, что ВС России якобы били по гражданским объектам, не соответствуют действительности, добавило министерство.

    «Многочисленные опубликованные фото- и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из ЗРК в черте города», – подчеркнули там.

    Схожие «истерики киевского режима» происходят уже не первый год, и каждый раз это происходит накануне проведения саммита НАТО, отметили в Минобороны.

    Украинские власти пытаются подобными провокациями обеспечить дальнейшее свое финансирование, заключили в ведомстве.

    Ранее в понедельник источник сообщал, что на военном заводе «Артем», где производятся управляемые ракеты класса «воздух – воздух», зафиксировали попадание.

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    7 июля 2024, 17:00 • Новости дня
    ПВО сбила над Мелитополем пять ракет HIMARS
    ПВО сбила над Мелитополем пять ракет HIMARS
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Система ПВО России сбила над Мелитополем пять ракет HIMARS, сообщает городская администрация.

    При этом отмечается, что осколки четырех ракет упали на севере города. В местах падения случилось возгорание сухой травы, передает РИА «Новости».

    Ранее ракетный комплекс С-350 «Витязь» в зоне спецоперации одновременно уничтожил 12 ракет РСЗО HIMARS.

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    8 июля 2024, 10:50 • Новости дня
    НАТО собралось создать 35-50 бригад для «отражения нападения России»
    НАТО собралось создать 35-50 бригад для «отражения нападения России»
    @ Kay Nietfeld/dpa/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Североатлантический альянс считает, что ему необходимо от 35 до 50 дополнительных бригад для отражения возможного «российского нападения», сообщил анонимный военный источник.

    В каждой такой бригаде должно состоять от 3 до 7 тыс. военнослужащих, их формирование может столкнуться с трудностями, сказал собеседник Reuters, передает ТАСС.

    Он добавил, что это «секретные» планы НАТО, и не раскрыл детали.

    По мнению агентства, пока непонятно, откуда военный блок возьмет необходимое число людей для формирования такого числа формирований. Это может быть сделано за счет перевода войск из других регионов и за счет дополнительного набора.

    Ранее депутат немецкого парламента Севим Дагделен заявляла, что НАТО из-за недальновидной политики увеличивает возможность прямого участия военного блока в конфликте на Украине.

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    7 июля 2024, 15:46 • Новости дня
    В Киеве допустили полное падение энергетики на Украине зимой

    Tекст: Ольга Иванова

    Уже этой зимой энергосистема Украины может не выдержать и полностью рухнет, такое предположение сделал эксперт Института энергетических стратегий страны Юрий Корольчук.

    По мнению эксперта, существует ряд сценариев на предстоящую зиму. Главное ожидание заключается в том, что специалистам удастся восстановить 3 ГВт генерации и обеспечить стабильную работу 8 или 9 блоков АЭС, а погода зимой будет без сильных холодов. При таком раскладе отключение электроэнергии может длиться до 12 часов в сутки, передает РИА «Новости».

    Если же такой сценарий не сработает, то при негативном раскладе удастся восстановить до 2 ГВт генерации и обеспечить работу 6-7 блоков АЭС. И в случае сильного холода может произойти «падение энергосистемы».

    Ранее сообщалось, что зимой на Украине могут ввести веерные отключения электричества, из-за чего жители страны могут оставаться без света до 12 часов в сутки.

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    8 июля 2024, 11:35 • Новости дня
    Силовики подтвердили удар по аэродрому ВСУ Озерное

    На аэродроме ВСУ Озерное произошли множественные взрывы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский военный аэродром Озерное в Житомирской области поразили ударом, сообщил источник в силовых структурах в понедельник.

    На аэродроме произошли множественные взрывы, запуск осуществлялся с бортов ракетоносцев, сообщил собеседник ТАСС.

    Ранее в понедельник ФСБ сообщала, что украинская разведка при помощи НАТО попыталась угнать российский ракетоносец Ту-22М3. Российская сторона ввела в заблуждение украинских разведчиков и смогла нанести удар по военному аэродрому Озерное.

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    8 июля 2024, 11:48 • Новости дня
    В центре Киева людей эвакуировали со станции метро

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пассажиров эвакуируют со станции метро «Лукьяновская» в Шевченковском районе Киева, где ранее произошли взрывы, сообщает украинское издание «Страна».

    На опубликованных изданием кадрах виден большой столб дыма в районе станции метро, на всей Украине действует предупреждение о воздушной тревоге, передает ТАСС.

    По информации мэра города Виталия Кличко, один из взрывов произошел в Шевченковском районе, где находится станция «Лукьяновская». По данным украинских СМИ, недалеко от нее находится завод, который производит «изделия авиационной техники».

    «Мощный взрыв, пожар. Это завод «Артем», где производят в том числе ракеты», – сообщил очевидец.

    Напомним, в марте глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что российская армия нанесла самый масштабный удар по объектам энергетики Украины за последнее время.

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    8 июля 2024, 10:45 • Новости дня
    В Кривом Роге раздались взрывы
    В Кривом Роге раздались взрывы
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины прозвучали взрывы после сигнала воздушной тревоги, сообщает украинская пресса в понедельник утром.

    В Кривом Роге прозвучали звуки взрывов, за несколько часов до этого в городе также раздавались взрывы, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    В начале июля опубликовали видео удара «Искандера-М» по самолетам ВСУ в Кривом Роге.

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    8 июля 2024, 05:13 • Новости дня
    Военкомы начали использовать «скорые» для отлова призывников на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Украинские военкомы используют машины скорой помощи для отлова мужчин призывного возраста, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, украинское сопротивление часто присылает фотографии карет скорой помощи с военными номерами. В них сидят сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) и отлавливают людей по городам Украины, передает РИА «Новости».

    Также Сергей Лебедев отметил, что есть много фотографий, сделанных в разных городах Украины, на которых видны «скорые», стоящие рядом с военкоматами в Одессе.

    Кроме того, координатор николаевского подполья рассказал, что в Одессе сотрудники военкоматов начали приезжать на вызовы такси, а также расспрашивать о родителях маленьких детей, играющих на площадках возле дома.

    Напомним, в конце июня подпольщики сообщили о связи гуманитарных организаций с военкомами на Украине.


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    8 июля 2024, 09:08 • Новости дня
    Орбан высоко оценил инициативу Китая по урегулированию на Украине
    Орбан высоко оценил инициативу Китая по урегулированию на Украине
    @ Zoltan Fischer/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгерская сторона высоко ценит китайский план мирного урегулирования украинского кризиса, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Конфликт на Украине длится уже два с половиной года, и Венгрия «живет в тени войны», заявил Орбан, передает ТАСС со ссылкой на MTI.

    «Венгры – миролюбивый народ. Поэтому мы стоим на стороне мира, а не войны», – добавил венгерский политик.

    Венгрии важно, что Китай призывает к миру во всем мире, а не к войне, а также высоко ценит мирную инициативу Китая, обратился Орбан к Си Цзиньпину.

    Орбан ранее в соцсетях отметил, что Китай – ключевая держава в создании условий мира в российско-украинском конфликте, по этой причине он приехал в Пекин на встречу с председателем КНР.

    Напомним, в понедельник премьер Венгрии прибыл в Пекин с «миссией мира». До этого он побывал в Москве и Киеве.

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