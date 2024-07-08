В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.0 комментариев
Аттракцион с детьми рухнул в Дагестане
Аттракцион, на котором катались дети, обрушился в селе Куруш Хасавюртовского района Дагестана, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Как сообщили в пресс-службе, 7 июля в селе Куруш Хасавюртовского района упал передвижной аттракцион, в котором находились дети, сведений о пострадавших нет, передает РИА «Новости».
Там добавили, что надзорное ведомство начало проверку, в ходе которых оценит соблюдение требований безопасности при работе и эксплуатации аттракционов.
Пресс-служба регионального СК сообщила, что по факту ненадлежащего обслуживания в парке аттракционов начата доследственная проверка.
Ранее в столичной прокуратуре сообщили, что в московском торговом центре на трехлетнего ребенка упал элемент конструкции аттракциона.