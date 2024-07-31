Захарова связала создание рабочих мест в США с гибелью украинцев

Политолог объяснил мотивы СБУ при задержании историка Толочко

Политолог Скачко: Идеи историка Толочко представляли опасность для украинского национализма

Tекст: Анастасия Куликова

«Я знаком с Алексеем Толочко меньше, чем с его отцом, но могу с уверенностью сказать, что он – честный историк, квалифицированный специалист и грамотный ученый. В этом смысле сын пошел в отца. У него свой взгляд на Древнюю Русь, который в некоторых моментах расходился с идеями Петра Толочко», – рассказал украинский политолог Владимир Скачко.

Он уточнил: Толочко-старший был сторонником концепции триединства русского народа и опровергал теории об украинцах как отдельном от русского и враждебном ему народе. Идеи Толочко-младшего незначительно отличались от отцовских: он считал, что русские, белорусы и украинцы – три самостоятельных народа, которые, однако, всегда жили вместе.

«Толочко не говорили о том, что украинский народ – это нечто особенное, а также не подтверждали идеи о том, что Киевская Русь – это прародина Украины», – акцентировал политолог. Как считает Скачко, этим историки и представляли опасность для Киева.

«Если бы Алексей Толочко говорил то, что нужно офису Зеленского, это выдавали бы как авторитетное мнение и использовали бы его для мобилизации на основе русофобии», – добавил спикер. Но Толочко – не русофоб, а историк с именем, с бэкграундом и своими взглядами. «Он просто не «пришелся ко двору». Теории ученого не могли стать основой для украинского национализма», – пояснил собеседник. Обвинения против Толочко-младшего эксперт назвал «полным бредом».

«У него та же статья, что у меня – ч. 1, 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Если, по их версии, я оторвал Крым, то Толочко, видимо, придумал Крым российским. Я убежден, что основания для задержания историка надуманы. Про какие деньги из России идет речь? Нелепо! Грех Толочко лишь в том, что он не конъюнктурщик. Киевские власти продолжают бороться с несуществующими врагами», – считает эксперт.

При этом арест Толочко, по всей видимости, должен стать «актом запугивания» тех, кто придерживается таких же взглядов, что и историк, отметил политолог. «Кроме того, подобные действия властей должны в целом предотвратить появление в современной Украине специалистов с идеями, которые противоречат основной линии Киева», – заключил Скачко.

Ранее в Киеве задержали Алексея Толочко, доктора исторических наук. Он – сын украинского историка, археолога и автора книг о Древней Руси Петра Толочко. По версии СБУ, задержанный «подпольно издавал на российские деньги» свои книги, в которых якобы «фальсифицировал исторические факты становления и развития украинской государственности в пользу России».

Алексей Толочко написал, в частности, книгу «Очерки начальной Руси». Как сообщают украинские СМИ, историка обвиняют в «посягательстве на территориальную целостность Украины». Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Напомним, отец историка Петр Толочко умер на 87-м году жизни в больнице под Киевом в апреле. Он являлся академиком Национальной академии наук Украины, иностранным членом Российской академии наук. Петр Толочко был сторонником единства трех славянских народов. В книге «От Руси до Украины» Толочко-старший на фактах доказывал, что никогда Украина и Малороссия лучше не жили, чем при братском союзе с великороссами и белорусами.