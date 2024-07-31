Украина стала инструментом борьбы внутри Европы

Долгие годы Киев эксплуатировал тезис об энергетическом шантаже Украины со стороны России. Этот тезис в свое время лег в основу беспрецедентного решения о развороте (реверсе) украинской газотранспортной системы. Деньги от торговли газом были перенаправлены от госкомпании «Нефтегаз Украины» в пользу многочисленных газовых трейдеров, поставлявших очищенный от «молекул диктатуры», но все тот же российский газ, но уже из ЕС на Украину.

Под тем же лозунгом в начале нулевых был построен заведомо бесперспективный нефтепровод Одесса–Броды с претензией на поставки альтернативного нефти из РФ азербайджанского сырья в Европу. И под тем же лозунгом в 2010 году были развернуты Приднепровские магистральные нефтепроводы, что угробило принадлежавшие российским компаниям нефтеперерабатывающие заводы в Одессе и Херсоне, но дало заработать небезызвестному олигарху Игорю Коломойскому, который отжал у государства Украина и российской компании «Татнефть» крупнейший в стране –Кременчугский – НПЗ. Некогда целостная энергетическая система Украины шаг за шагом разваливалась, причем разваливалась абсолютно осознанно и последовательно.

И вот сейчас финальный поворот. Уже сама Украина ввела санкции в отношении «Лукойла», после чего последовала остановка транзита нефти по нефтепроводу «Дружба». На другом конце эта нефть поступала в явно недружественные нынешнему украинскому правительству Венгрию и Словакию. Нефть «Лукойла» перерабатывалась на двух НПЗ, принадлежащих венгерской нефтегазовой компании MOL – Danube refinery в Будапеште и Slovnaft в Братиславе. И пусть «Дружба», по которой заходило 4,5 млн тонн нефти в год, была не единственным каналом поставок (существует альтернативный маршрут через Хорватию), переработка на этих двух ключевых НПЗ значительно упала, что вызвало негодование Виктора Орбана и Роберто Фицо.

Падение объемов переработки нефти не только способствует росту цен на топливо в этих странах, но и бьет по бюджету (в Венгрии поступающая по «Дружбе» нефть облагается специальным налогом).

Отношения Киева и Будапешта сложно назвать безоблачными. И Орбан, и Фицо выступают за мирное урегулирование конфликта на Украине с учетом текущих реалий, что вызывает раздражение у команды Зеленского, чья власть с трудом держится на милитаристском кураже и ожидании новых «контрнаступов». Однако прямой удар по экономике сопредельных государств не дает Киеву никаких выгод. Наоборот, сулит самому Киеву значительные проблемы.

Так, нынешний дефицит электроэнергии на Украине более чем на 40% покрывается за счет перетоков из Венгрии. А десятая часть потребностей Украины в дизельном топливе закрывается за счет поставок со Slavnaft. Да и сам транзит российской нефти по «Дружбе» приносил украинскому бюджету свыше 90 млн долл. ежегодно. Для украинской экономики, полностью перешедшей на аппарат искусственного дыхания в виде дотаций западных стран, эти деньги не играют принципиальной роли. Однако Будапешт в ответ на блокировку транзита лишил Киев гораздо более крупного транша, а именно: 6,5 млрд евро из европейского «фонда мира», предназначенных для потребностей вооруженных сил Украины.

Действия правительства Украины в первую очередь ударили по самой Украине и такое поведение сложно назвать рациональным. А, значит, решение о блокировке нефтяного транзита принимались не в Киеве, а в Брюсселе. Принято оно было после визита в Киев Виктора Орбана, а также последовавшего за ним визита государственного секретаря Святейшего престола кардинала Пьетро Паролина. В обоих случаях речь шла о некоем альтернативном европейскому мейнстриму плане урегулирования конфликта на Украине. Тому самому «Плану мира 3.0», с которым Орбан, и стоящий за ним Ватикан, презентовали сначала в Киеве и Москве, а затем в Пекине и Вашингтоне. Везде – кроме собственно Брюсселя, который продолжает твердить о поддержке «формулы Зеленского».

Вероятно, Украина выступила лишь инструментом внутриэлитных разборок внутри Евросоюза. Бюрократическая машина ЕС имеет ограниченный набор кнутов и пряников, которыми можно приструнить Орбана и Фицо. Другое дело – Киев, готовый предпринять любые, даже самоубийственные, действия, по просьбе доноров, от которых решительно и полностью зависит. Тем более с учетом ожидаемой победы Трампа на американских выборах, после которой груз содержания Украины может быть в значительной мере переложен с США на Евросоюз.

Дисциплинка внутри ЕС из-за демарша Венгрии и Словакии стала сильно хромать. Этот демарш двух не самых крупных стран объединения, тем не менее, был в некотором роде поддержан Ватиканом, который претендует на роль центра сосредоточения консервативных сил Европы. Удар «Дружбой» по Венгрии и Словакии знаменует начало открытой верхнеуровневой борьбы внутри ЕС. Фактически – это скрытые санкции против двух членов Евросоюза с использование прокси в лице Украины. Результатом этих санкций должен стать рост экономических и социальных проблем в Венгрии и Словакии и последующее за ним «майданы» со смещением Орбана и Фицо со своих постов.

Все еще европейский, но уже не союз.