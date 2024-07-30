Учения трех флотов и Каспийской флотилии начались в России

Tекст: Антон Антонов

В учениях будет задействовано «около 300 надводных кораблей и катеров, подводных лодок и судов обеспечения, до 50 летательных аппаратов», а также свыше 200 единиц военной и специальной техники, передает ТАСС.

Запланировано более 300 боевых упражнений с практическим применением оружия. В частности, в ходе учений пройдут зенитные ракетные стрельбы, артиллерийские стрельбы по морским и воздушным учебным целям, участники выполнят задания по постановке пассивных помех для вывода сил из-под удара условного противника. Также в ходе учений отработают использование противолодочного вооружения.

Учения проводятся для проверки функционирования органов военного управления ВМФ всех уровней. Кроме того, в ходе учений определят готовность экипажей кораблей и авиации, а также береговых войск «к выполнению задач по предназначению».

В июле состоялись совместные военно-морские учения «Морское взаимодействие – 2024» Военно-морского флота России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая.