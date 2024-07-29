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    Василий Стоякин Василий Стоякин Украинское общество склоняется к уступкам

    Публикация таких данных способствует принятию украинским обществом необходимости переговоров и неизбежности уступок. При достаточно гибкой позиции России настроения будут меняться. Благо у нас есть условно позитивный пример Грузии.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Русофобию надо сначала искоренить в России

    Русофобия перестала маскироваться под борьбу с режимом, а нормально воплотилась в тотальную отмену по расовому и национальному признаку. Русскому признаку. И получилось, что в России любое действие против представителей этнических диаспор – это разжигание национальной розни, геноцид и холокост… Кроме тех случаев, когда это направлено против русских.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Эксперимент с безусловным доходом доказал правоту марксистов

    Участников разделили на две группы – «получатели дохода» и «контрольная». Получателям давали тысячу долларов в месяц в течение трех лет. Контрольная группа жила своей жизнью. И смотрели за разницей в социальном поведении и адаптации.

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    29 июля 2024, 05:09 • Новости дня

    Экс-подполковник СБУ раскрыл детали нападения на Белгородскую область

    Прозоров: Первыми в Белгородскую область в марте вторглись наемники, РДК не существует

    Tекст: Вера Басилая

    Первыми в Белгородскую область вторглись профессиональные силы спецопераций и иностранные наемники, это не было нападением «Русского добровольческого корпуса» (признано террористической организацией, запрещено в России) и «Легиона «Свобода России» (запрещено в России), как это преподносит Киев, сообщил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

    По его словам, украинские ССО и иностранцы  должны были обеспечить плацдарм, куда по плану должны были зайти бронетехника под флагами РДК(признано террористической организацией, запрещено в России) и ЛСР (признано террористической организацией, запрещено в России), но их «знатно встретили» российские войска, передает РИА «Новости».

    Прозоров отметил, что украинская операция была абсолютно провальная, потери киевский режим понес колоссальный. Он рассказал со слов очевидцев об «усеянной» десятками тел нападавших дороге от границы до церкви в селе Козинки.

    По его словам, украинские пленные говорят, что их «ждали и перебили их массу».

    Прозоров заявил, что Русского добровольческого корпуса на самом деле не существует. По его словам, это виртуальная пиаровская структура, созданная Киевом в пропагандистских целях и на западные деньги.

    «На самом деле, в этом РДК, я думаю, не наберется даже и 50 человек. Все операции, которые якобы проводит РДК, проводят кадровые украинские военнослужащие, которым просто цепляли шеврон РДК перед операцией. И нам об этом рассказывали украинские военнопленные», – подчеркнул экс-офицер СБУ.

    По его словам, украинские пленные, участвовавшие в боях на границе Белгородской области, признаются, что  шевроны и флаги корпуса перед боями раздавали обычным украинским военнослужащим.

    Прозоров также обратил внимание, что на видео с РДК все время позируют одни и те же люди, все остальные – они в балаклавах, потому что это украинские военнослужащие.

    По его данным, западные спецслужбы выделяли деньги на формирование РДК, и теперь Киеву надо отчитываться, а вторжения в Белгородской области – попытка показать, куда якобы тратятся деньги.

    Ранее военкор Евгений Поддубный опубликовал видео, подтверждающее, что в атаке на границы Белгородской области участвовали граждане США.

    До этого польские наемники признались, что вместе с боевиками из Русского добровольческого корпуса (РДК, запрещен в России) «выполняют боевые задачи» на границе с Россией.

    28 июля 2024, 07:04 • Новости дня
    ВС РФ начали перехватывать картинку с дронов ВСУ
    ВС РФ начали перехватывать картинку с дронов ВСУ
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российские военные начали перехватывать видеосигналы с дронов ВСУ, что позволяет им выявлять маршруты противника и местоположение операторов беспилотников.

    Об этом сообщил бывший командир подразделения связи в зоне спецоперации с позывным Калина, который сейчас занимается конструированием дронов, передает ТАСС.

    «Они действительно перехватывают видеосигналы и используют их для своих целей: выявляют маршруты противника, отслеживают движение дронов и могут определить местоположение оператора», – рассказал он.

    Ранее сообщалось, за час над Брянской областью ВС РФ уничтожили 12 БПЛА.


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    28 июля 2024, 21:15 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщили о масштабном пожаре в Николаеве

    Tекст: Ольга Иванова

    Масштабный пожар вспыхнул в Николаеве, сообщает украинское издание «Страна».

    Издание опубликовало видео, но не уточнило, что именно горит, передает РИА «Новости».

    По словам издания, жителей города призывают не открывать окна.

    Ранее сообщалось, что в Сумской области Украины уничтожены два объекта критической инфраструктуры после взрывов.

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    28 июля 2024, 10:11 • Новости дня
    Командир ВСУ рассказал о проблемах с обучением подразделений

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие механизированных подразделений ВСУ не могут нормально обучаться вследствие недостаточного количества топлива для военных машин, сообщил командир механизированной роты 47 бригады ВСУ Николай Мельник.

    По его словам, ВСУ не могут нормально обучать механизированные подразделения из-за недостатка топлива на Украине, передает ТАСС

    Мельник добавил, за 40 дней обучения на базе в Германии БМП Bradley глушились только на ночь, а на Украине бойцы ВСУ отрабатывают учебные маневры на неработающей технике.

    Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США уверены в том, что военной помощи, которую Запад выделяет Украине, достаточно, чтобы удовлетворить ее потребности.

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    29 июля 2024, 01:19 • Новости дня
    При атаке дронов ВСУ повреждена электростанция в Орловской области

    Tекст: Вера Басилая

    На территории Глазуновского района в Орловской области были сбиты два украинских беспилотника, повреждена местная электростанция, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

    Клычков уточнил, что пострадавших среди населения нет, но электростанция в Глазуновском районе получила повреждения.

    По его словам, на месте работают оперативные службы, которые занимаются устранением последствий воздушной атаки.

    Ранее российская ПВО отразила атаку трех беспилотников в Брянской области.

    До этого ПВО сбили 12 беспилотников самолетного типа над Курской областью.

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    28 июля 2024, 06:22 • Новости дня
    Экипаж Ка-52М нанес удар по опорному пункту ВСУ в зоне действий «Севера»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Экипаж боевого вертолета Ка-52М нанес удар по опорному пункту и живой силе украинских войск в зоне ответственности российской группировки «Север», сообщило Минобороны России.

    «Удар был нанесен с использованием неуправляемых авиационных ракет С-8 и управляемых ракет «Вихрь» по указанным координатам», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».

    Как уточнили в Минобороны, согласно докладам передового авианаводчика, все цели были успешно поражены. После удара экипаж выполнил противоракетный маневр, использовал тепловые ловушки и вернулся на аэродром.

    Ранее сообщалось, что российские десантники уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Херсонщине.


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    28 июля 2024, 22:59 • Новости дня
    Зеленский анонсировал обсуждение территориальной целостности Украины с союзниками

    NHK: Зеленский анонсировал обсуждение вопросов территориальной целостности

    Tекст: Вера Басилая

    Украина начнет детальное обсуждение с соответствующими странами вопросов территориальной целостности, план действий по достижению мира будет разработан до конца ноября, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу NHK.

    В сообщении телеканала говорится, что Зеленский не уточнил с кем и с какими странами намерен Киев обсуждать «территориальную целостность Украины». Он подчеркнул, что поддерживает контакт с командой Дональда Трампа, передает радио Sputnik.

    Напомним, накануне Владимир Зеленский заявил, что намерен составить план действий по достижению мира на Украине до конца ноября этого года.

    Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что не слушает заявления Зеленского о готовности к переговорам с Москвой.

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    29 июля 2024, 04:34 • Новости дня
    Новая серия взрывов произошла в Харькове

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове, Херсоне и в Сумской области

    Tекст: Вера Басилая

    Серия взрывов произошла в Харькове на востоке Украины, а также в украинском Херсоне и в Сумской области, сообщили украинские СМИ.

    Взрывы в Харькове, Херсоне и Сумской области прозвучали на фоне действия предупреждения об угрозе с воздуха, передает ТАСС.

    О взрывах в Сумской области сообщили украинские паблики, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что взрывы произошли в Павлограде Днепропетровской области, а также в Кривом Роге и Харькове.

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    28 июля 2024, 23:37 • Новости дня
    Взрывы произошли в Павлограде Днепропетровской области

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде Днепропетровской области

    Tекст: Вера Басилая

    Взрывы слышны в украинском городе Павлограде Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал «Общественное».

    Украинский телеканал сообщил о взрывах на фоне звучавшей воздушной тревоги, передает РИА «Новости».

    Ранее украинские СМИ сообщили о масштабном пожаре в Николаеве.

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    28 июля 2024, 22:20 • Новости дня
    ПВО сбила беспилотник самолетного типа над Курской областью

    Tекст: Вера Басилая

    Российская ПВО сбила украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Медвенским районом Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

    В своем Telegram-канале Смирнов предупредил жителей, что в Медвенском районе области сбил украинский беспилотник, и призвал не приближаться к обломкам.

    Ранее сообщалось, что после атаки БПЛА на нефтебазу в Курской области загорелись три резервуара с топливом.

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    28 июля 2024, 23:22 • Новости дня
    ПВО сбили 12 беспилотников самолетного типа над Курской областью

    Tекст: Вера Басилая

    В Обоянском и Медвенском районах Курской области сбиты еще 12 украинских беспилотников самолетного типа, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

    Смирнов в Telegram-канале сообщил о работе российских систем ПВО и поблагодарил военных за 12 сбитых беспилотников.

    Врио губернатора также сообщил, что за сутки стрелковым оружием и средствами РЭБ в приграничных районах в течение дня уничтожено 19 украинских дронов..

    Ранее сообщалось, что ПВО сбила один украинский беспилотник в регионе.

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    29 июля 2024, 01:54 • Новости дня
    Взрывы произошли в Харькове и Кривом Роге

    Tекст: Вера Басилая

    Взрывы прогремели в украинских городах Кривой Рог Днепропетровской области и Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ.

    Воздушная тревога в Харьковской области звучит с 21.16 мск воскресенья, а в Днепропетровской области – с 0.11 мск понедельника, следует из данных украинского министерства цифровой трансформации, передает РИА «Новости».

    Кроме того, украинские СМИ сообщили о воздушной тревоге в Кировоградской области Украины, в «красной зоне» – Днепропетровская и Харьковская области и «украинские» районы ДНР, Запорожской и Херсонской областей, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что взрывы произошли в Павлограде Днепропетровской области.

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    29 июля 2024, 03:36 • Новости дня
    В ВСУ назвали вопросом времени потерю Украиной Торецка в ДНР

    WP: У российских войск есть реальный шанс освободить город Торецк в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    У Вооруженных сил России есть реальный шанс освободить город Торецк в Донецкой народной республике (ДНР), российские военные используют для этого Новгородское («донецкий Нью-Йорк»), сообщил украинский командир изданию The Washington Post.

    По словам командира 105-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), взятие Торецка российскими войсками – просто вопрос ресурсов и времени, пишет The Washington Post.

    Он также отметил огромную разрушительную мощь российских ФАБов, которые уничтожают целые пехотные подразделения.

    Ранее подразделения группировки «Центр» освободили Лозоватское в ДНР.

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    29 июля 2024, 00:58 • Новости дня
    Российская ПВО отразила атаку трех беспилотников в Брянской области

    Tекст: Вера Басилая

    Силами ПВО Министерства обороны России перехвачены и уничтожены над Брянской областью еще три беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    ПВО продолжают отражать атаку «украинских террористов», сбиты еще три дрона самолетного типа, пострадавших и разрушений нет, следует из сообщения в Telegram-канале Богомаза.

    Ранее Богомаз сообщал об одном сбитом украинском беспилотнике.

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    29 июля 2024, 00:29 • Новости дня
    В Брянской области сбит украинский беспилотник

    Богомаз: В Брянской области сбит украинский беспилотник

    Tекст: Вера Басилая

    Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны России над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    По данным Богомаза, пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные службы.

    Ранее ПВО сбили 12 беспилотников самолетного типа над Курской областью.

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    29 июля 2024, 04:56 • Новости дня
    Призывавшему калечить российских пленных украинскому активисту вынесли приговор

    Суд в Москве заочно приговорил украинского активиста Друзенко к 5,5 года колонии

    Tекст: Вера Басилая

    Басманный суд Москвы заочно приговорил к 5,5 года колонии украинского командира добровольческого мобильного госпиталя Геннадия Друзенко за призывы калечить российских пленных, сообщили в суде.

    Друзенко признан виновным в возбуждении ненависти либо вражды в сети интернет, ему назначено пять лет шесть месяцев в колонии общего режима заочно, передает ТАСС.

    Друзенко, под началом которого служат волонтеры-врачи, в прямом эфире украинского телевидения призывал кастрировать раненых российских военных. Кроме того, самих солдат он назвал «не людьми, а тараканами». Глава Следственного комитета России в связи с высказываниями Друзенко поручил срочно возбудить уголовное дело.

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