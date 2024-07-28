Публикация таких данных способствует принятию украинским обществом необходимости переговоров и неизбежности уступок. При достаточно гибкой позиции России настроения будут меняться. Благо у нас есть условно позитивный пример Грузии.9 комментариев
Франция отозвала аккредитацию на ОИ у четырех журналистов ТАСС
Оргкомитет Олимпийских игр в Париже лишил четырех журналистов ТАСС выданных ранее аккредитаций для работы на соревнованиях, сославшись на решение французских властей. В полученном документе нет никаких подробностей, а лишь содержится ссылка на статью из Кодекса внутренней безопасности Франции.
Аккредитации отозваны у одного фотокорреспондента и трех пишущих журналистов, которые успели осветить церемонию открытия Олимпиады и некоторые соревнования. Как заявили в агентстве, сотрудники ТАСС работали в соответствии с правилами турнира, замечаний со стороны организаторов к ним не поступало.
Ранее работающая в Донбассе военкор из Франции, шеф-редактор агентства International Reporters Кристель Нэан заявила, что власти Франции ввели безумную цензуру на время Олимпийских игр.