Для сохранения власти американские и британские политики должны лишь дурачить своих избирателей. Все остальное граждане предпринимают самостоятельно. Это делает обе державы опасными противниками, поскольку народ там привык подчиняться своим правителям даже в самых безумных предприятиях.15 комментариев
Агенты СБУ не заплатили подозреваемым в подготовке теракта в Шереметьево
Агенты СБУ не выплатили «гонорар» подозреваемым в подготовке теракта в Шереметьево
Подозреваемые в подготовке теракта в Шереметьево Михаил Дарий и повар из компьютерного клуба в Самаре Илья Ковылков должны были получить от кураторов из силовых структур Украины за взрыв в аэропорту 3 тыс. долларов, но деньги им не перечислили, следует из материалов уголовного дела.
Спецслужбы Украины обещали выплатить Дарию за совершение теракта 2 тыс. долларов, но завербованный россиянин настоял, чтобы ему с пособником Ковылковым выплатили на 1 тыс. долларов больше, передает ТАСС.
Как следует из документов, кураторы из СБУ согласились на поставленные условия, но деньги фигурантам не перечислили. За все время общения Дария с агентами СБУ он получил 100 тыс. рублей в эквиваленте криптовалюты от куратора Telegram-канала запрещенной в России террористической организации.
По данным следствия, закупкой компонентов для самодельного взрывного устройства занимался Ковылков, а Дарий, окончивший техникум по приборостроению, готовил участников диверсий.
Оба фигуранта обвиняются в подготовке к теракту, попытке участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической, и попытке незаконного изготовления взрывчатых веществ.
Выступая в суде с последним словом, обвиняемые просили учесть их сотрудничество и содействие следствию, заявив, что «осознали» свои преступные действия, а также отметили как «смягчающее обстоятельство» тот факт, что теракт не был реализован.
Ранее гособвинение запросило для Дария 21 год колонии, а для Ковылкова – 28 лет. Приговор будет оглашен 26 июля.