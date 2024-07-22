Мишустин посетил парк «Маяк» в Магадане

Мишустин пообщался с жителями Магадана во время осмотра парка «Маяк»

Tекст: Антон Антонов

Мишустин уже был в парке «Маяк» четыре года назад. В свое новое посещение парка он прогулялся по набережной, выслушал доклад о выполненных и планируемых проектах. «Красота», – похвалил он получившуюся зону для отдыха. Мишустин подчеркнул, что на каждом этапе создания парка «все было сделано четко и в срок», передает РИА «Новости».

Он спросил у местных жителей, нравится ли им парк, и получил утвердительный ответ. Также он пообщался с гостями города – так, мальчик из Мытищ рассказал ему, как с мамой и сестрой прилетел из Подмосковья в Магаданскую область на отдых к бабушке. Мишустин отметил, что «тоже рядом жил». «Лобню знаешь? В Подмосковье», – рассказал премьер и попросил мальчика передать родным привет.

Кроме того, Мишустин посетил завод по производству очищенного рыбьего жира «Омега-Си» – небольшое современное предприятие, которое открылось в феврале 2023 года. По его словам, «это пример того, как государственно-частное партнерство работает не на словах, а на деле».

Премьер ознакомился с результатами реализации проекта «Генеральная уборка» в бухте Нагаева, откуда за прошедшие несколько лет подняли 20 затонувших судов. Мишустин отметил, что 14 судов удалили «за счет федерального бюджета», компенсация региональных затрат составила 197 млн рублей. Еще шесть судов удалили местные предприниматели. Мишустин поблагодарил их, отметив, что «это тоже была важная инициатива». Кроме того, он выразил благодарность тем, кто участвовал в данной работе.

Напомним, накануне Мишустин посетил строящийся аэровокзальный комплекс в аэропорту Магадана, а также поддержал проект реконструкции Центра опережающей профессиональной подготовки.