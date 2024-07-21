Суд изъял церковь у канонической УПЦ в Харьковской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск Харьковской областной прокуратуры к религиозной общине Свято-Покровской Харьковской епархии УПЦ и тем самым устранил препятствия в осуществлении государством пользования памятником архитектуры «Покровская церковь», а также отменил свидетельство о праве собственности религиозной общины на имущество, передает ТАСС.

Там добавили, что «памятник в 1993 году был передан религиозной общине Свято-Покровской Харьковской епархии УПЦ в пользование, но ответчики оформили право собственности на него.

«Церковь внесена в Перечень памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации и не могла быть отчуждена в собственность», – подытожили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что рейдеры раскольнической Православной церкви Украины при поддержке полиции захватили Пантелеимоновский храм канонической УПЦ в Вышгороде Киевской области.