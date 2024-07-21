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Суд изъял церковь у канонической УПЦ в Харьковской области
Украинский суд изъял церковь у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Покровка Харьковской области, сообщается на сайте Министерства культуры Украины.
Как говорится в сообщении, Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск Харьковской областной прокуратуры к религиозной общине Свято-Покровской Харьковской епархии УПЦ и тем самым устранил препятствия в осуществлении государством пользования памятником архитектуры «Покровская церковь», а также отменил свидетельство о праве собственности религиозной общины на имущество, передает ТАСС.
Там добавили, что «памятник в 1993 году был передан религиозной общине Свято-Покровской Харьковской епархии УПЦ в пользование, но ответчики оформили право собственности на него.
«Церковь внесена в Перечень памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации и не могла быть отчуждена в собственность», – подытожили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что рейдеры раскольнической Православной церкви Украины при поддержке полиции захватили Пантелеимоновский храм канонической УПЦ в Вышгороде Киевской области.