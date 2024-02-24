Союз православных журналистов сообщил о захвате храма УПЦ в Киевской области

СВО показывает, что для победы мы должны мобилизовать лучшие человеческие качества. Победить не помогают жестокость, подлость, ложь, лицемерие – всё то, что демонстрируют наш противник и его западные спонсоры.4 комментария
СВО показывает, что для победы мы должны мобилизовать лучшие человеческие качества. Победить не помогают жестокость, подлость, ложь, лицемерие – всё то, что демонстрируют наш противник и его западные спонсоры.4 комментария
Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.5 комментариев
Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.41 комментарий
Военкор Татаринов: Обхитрившего ВС России офицера ВСУ ликвидировали в ДНР
Уроженец Киева Дмитрий Коваль ликвидирован в районе села Красное в ДНР 21 февраля, сообщил Татаринов в своем Telegram-канале.
В начале СВО он обманул российских военных под Киевом. Он проехал через их заслон, утверждая, что движется в Гостомель за сыном, но на самом деле он поехал наводить удары по самолету Ан-225 «Мрии».
Telegraph: ВСУ не могут далее идти в бой с ВС России из-за нехватки боеприпасов
Один из опрошенных изданием солдат ВСУ заявил, что если конфликт продолжится еще несколько лет без достаточного количества боеприпасов и средств, то это обернется катастрофой на Украине. По его словам, могут «закончиться люди», либо оставшиеся украинцы сбегут из страны, передает РИА «Новости».
Украинские военные пожаловались, что уходят с выгодных для них позиций, и теперь им нужно решать, «какую следующую деревню отдать русским».
Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Россия завладеет еще большим количеством территорий Украины перед переговорами.
Пользователи X предупредили Зеленского о последствиях обещанного «сюрприза» в Черном море
Пользователи предупредили Зеленского о том, что он скоро «сам получит сюрпризы», и это произойдет «намного раньше», чем он может предположить, передает РИА «Новости».
Другой пользователь предположил, что Россия скоро «придет за Одессой».
Еще один комментатор предложил не обращать внимания на высказывания Зеленского, поскольку тот «одной ногой уже в могиле».
Ранее Зеленский заявил, что ВСУ проведут новое контрнаступление в Черном море, они якобы готовят «много сюрпризов» России.
Минобороны опубликовало видео уничтожения ЗРК Patriot
Ракетные войска ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием, поражены пусковая установка комплекса, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина, указало ведомство в своем Telegram-канале.
В ролике зафиксировано, как после поражения ЗРК на место прибыла эвакуационная группа из нескольких автомобилей.
Ранее Минобороны сообщало, что ВС России за неделю уничтожили два украинских военных воздушных судна.
Заседание ГА ООН на эту тему проводят каждый год с 2014 года, Небензя заявил, что «оккупированных территорий» Украины не существует, есть лишь новые территории России, передает РИА «Новости».
По его словам, коллективному западу придется отвечать «за сделанное Украиной» рано или поздно.
Он отметил, что претендующие на звание цивилизованных и демократических стран государства не обращали внимание на заявление украинского премьера Арсения Яценюка о том, что «в Донбассе проживают нелюди».
Они также не придавали значения словам действующего президента Украины Владимира Зеленского, называвшего жителей Донбасса «существами и особями».
Небензя подчеркнул, что у владеющих фактами о действиях киевского режима не возникает вопросов о вхождении в состав России новых субъектов. Это было закономерным следствием политики истребления украинскими властями своего населения после 2014 года.
После выступления Небензя и Полянский покинули заседание.
«Военная хроника»: По аэродрому Кульбакино в Николаевской области Украины нанесены удары
Военкоры сообщают, что на этом аэродроме базировалась 299-я авиационная бригада тактической авиации ВСУ, передает RT со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника».
Отмечается, что аэродром использовался для Су-24М 7-й бригады тактической авиации ВВС Украины.
Ранее сообщалось, что в городе Днепр (Днепропетровск) произошел пожар на резервуарах с топливом после взрывов, которые прогремели ночью.
Telegraph: Бойцы ВСУ поддержали идею Трампа по установлению мира на Украине
ВСУ терпят большие потери, им нужна помощь, в 2024 году все стало гораздо сложнее, чем год назад, если Трамп хочет «остановить войну», то украинские военные готовы его поддержать, сказал один из украинских солдат Telegraph, передает РИА «Новости».
Украинская армия испытывает нехватку боеприпасов. Другой собеседник из числа украинских военнослужащих напомнил заявление действующего президента США Джо Байдена, признавшего, что ВСУ не получали достаточной военной помощи.
Сейчас ВСУ находятся в таком положении, когда им нужно решать, какую деревню они сдадут российским военным следующей, заключил он.
В октябре 2023 года Трамп заявлял, что киевскому режиму для сохранения Украины следует отдать области с русскоязычным населением России.
Новый пакет санкций включил в себя самое большое количество ограничений, которые когда-либо вводились против России, заявил Блинкен, передает ТАСС.
Экспортные ограничения ввели более чем против 500 физлиц и юрлиц в ответ на начало СВО на Украине, добавил он.
Посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что Вашингтон своими действиями хоронит все возможности для стабилизации отношений с российской стороной.
Зеленский заявил, что Украина будет развивать «успех в Черном море», и, не углубляясь в детали, пообещал России «сюрпризы», передает RT со ссылкой на Fox News.
Ранее Зеленский заявил, что Украина не желает «повторять Минские соглашения» и «не верит в новые замороженные конфликты».
В МИД Германии изменил транслитерацию столицы Украины с Kiew на Kyjiw
Уточняется, что новое название будет использоваться в служебной переписке, текстах и справочных материалах для обозначения украинской столицы, передает РИА «Новости».
Как отметили в германском ведомстве, это будет касаться веб-сайтов и вывесок посольства.
Напомним, в 2019 году совет США по географическим названиям рассмотрел обращение посла Украины в США Валерия Чалого и принял решение заменить официальное название украинской столицы с «Kiev» на «Kyiv» (произносится как «Кыив») в международной базе.
В Росреестре заявляли, что решение США о переименовании Киева не является обязательным для исполнения в других странах.
Посол России в Вашингтоне Антонов: США хоронят все возможности стабилизации отношений с Россией
Белый дом пытается демонстрировать «решимость и лидерство», при нанесении ударов по России он хочет решить внутренние задачи, заявил Антонов, передает ТАСС.
Американская администрация хочет заставить Конгресс согласиться выделением миллиардов долларов на поддержку киевского режима даже вопреки осознанию его развала.
Своими действиями администрация «хоронит все те крупицы», на которые можно было надеяться на гипотетическую стабилизацию отношений России и США.
Санкции Вашингтона против Москвы представляют собой «циничную попытку вмешаться во внутренние дела» России, заставить ее отказаться от защиты «коренных национальных интересов», и внести раскол в российское общество.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что против России введут более 500 санкций из-за СВО на Украине и смерти Алексея Навального.
Отмечается, что российские военные успешно нанесли удар по используемой ВСУ системе ПВО Patriot c ракетами MIM-104, передает РИА «Новости».
В материале указано, что поражены пусковая установка класса «земля-воздух», боеприпасы и другие неуказанные компоненты.
Также журнал пишет о том, что удар по системе ПВО могли нанести как ракетами «Кинжал», так и «Искандерами».
Так, обозреватели заметили, что Киеву будет тяжело заменить уничтоженные части западного комплекса противовоздушной обороны из-за прекращения поддержки со стороны Запада.
Ранее Минобороны России опубликовало видеозапись с уничтожением зенитно-ракетного комплекса производства США Patriot.
Сообщается, что войскам противника под натиском ударов российской артиллерии и планирующих бомб пришлось покинуть несколько своих позиций, передает ТАСС.
Кимаковский уточнил, что удары по ВСУ под Авдеевкой наносятся сразу с нескольких направлений.
Ранее сообщалось, что ВСУ за неделю потеряли на Авдеевском направлении почти 3 тыс. человек.
Газета Politico описала царящую в офисе Зеленского атмосферу
По данным издания, в офисе президента Украины ощутимо недовольство, передает ТАСС.
При этом «почти все» в офисе убеждены в том, что США скоро передадут им помощь. Также офис продолжает работу над улучшением мобилизации и военного планирования. Офис готовится к эффективному использованию помощи.
Ранее сообщалось, что Лондон выделит более 300 млн долларов Киеву в течение года.
Спикер парламента ДНР Жога ответил шуткой про пакет с пакетами на санкции ЕС
Жога назвал 13-й пакет санкций ЕС, куда он был внесен вместе со многими достойными людьми, «чертовой дюжиной коллективного Запада».
«Как там шутят? Ваш пакет санкций положим в наш пакет с пакетами?» – написал спикер парламента ДНР в своем Telegram-канале.
Ранее Жога был внесен в очередной пакет санкций за то, что якобы «поддерживает и реализует действия, которые подрывают целостность, суверенность и независимость Украины». Ему и другим внесенным в список запрещен въезд в страны Евросоюза, их активы в европейских банках подлежат заморозке.
Напомним, ЕС ввел новые санкции против России, в том числе ограничив поставки деталей для беспилотников.
Россия в ответ расширила список граждан стран ЕС, которым запрещен въезд в страну.