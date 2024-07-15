Премьер Эстонии Каллас подала в отставку

Фото раненого Трампа стало интернет-мемом

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале «Россия в глобальной политике» указали, что за такие фотографии в разгаре избирательной борьбы должны платить несметные деньги, нарочно не придумаешь. «Что теперь делать организаторам избирательной кампании Джо Байдена, не вполне понятно. Она и так катилась под гору из-за состояния здоровья кандидата, теперь вся повестка поставлена с ног на голову. Обычными средствами справиться с волной, скорее всего, не получится», – говорится в сообщении.

«Вариант «он сам в себя стрелял», то есть постановочная провокация трампистов, не пройдет, если только не выкатят вагон доказательств такого рода заговора. Поскольку терять демократам уже нечего, вероятно, следовало бы повести себя революционно – совершенно новый молодой и энергичный кандидат, который имеет основание и моральное право объявить, что политическая Америка зашла в тупик, нужен совсем другой курс. Лозунг объединения общества, эмпатии и прочее», – написали в журнале.

Уточняется, что это все только в теории, а на практике – кандидата такого не видно, равно как и способности политической машины на такие резкие и творческие шаги, а значит либо прямой путь «к победе кандидата-республиканца, либо новые экстраординарные события».

Кроме того, политический обозреватель Джексон Хинкл сравнил, как Трамп пережил покушение и как Байден переносит подъем по лестнице. Он заметил, что Трамп после покушения выглядит лучше, чем Байден, поднимающийся по лестнице, передает RT.

Напомним, стрельбу вели из винтовки с возвышения из-за пределов места проведения митинга. Секретная служба сообщила, что ликвидировала стрелка. Трамп рассказал, что в него «попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха». Издание New York Post со ссылкой на источники сообщило, что «стрелок опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс».