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    «Эстонизация» превращает ЕС в мировое захолустье

    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    5 июля 2024, 09:10 Мнение

    «Эстонизация» превращает ЕС в мировое захолустье

    Хочется верить, что если не разум в высоком смысле, то практический интерес у европейцев рано или поздно возобладает. Но назначение такого кадра, как Кая Каллас, на ближайшие годы делает это маловероятным. Что ж, возможно, Европа заслуживает «эстонизацию».

    Игорь Караулов Игорь Караулов

    поэт, публицист

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    В руководстве ЕС произошла замена. Вместо Жозепа Борреля на пост комиссара по внешней политике и безопасности заступает Кая Каллас, ныне возглавляющая правительство Эстонии.

    Вообще-то Боррель, испанский политик каталонского происхождения, уже успел стать у нас притчей во языцех. В последние два с половиной года он неизменно оказывался в первых рядах антироссийский истерии. Он первый предложил «победить Россию на поле боя». Он всегда требовал от европейских правительств максимальной помощи Украине и был готов поддержать самые жесткие санкции против России.

    Казалось бы, ротация руководства ЕС была поводом поменять Борреля на более взвешенного деятеля. Однако вышло ровно наоборот. Кая Каллас выделяется своей оголтелой русофобией даже на современном европейском фоне. Дело дошло до того, что она попала в базу розыска российского МВД – предположительно, за действия по уничтожению памятников советским воинам.

    Перемены в рядах высших евробюрократов Сергей Лавров назвал «эстонизацией» Евросоюза. Здесь есть игра слов. В свое время курс Финляндии на мирное сотрудничество с СССР послужил основой для термина «финляндизация». Эстония – соседняя с Финляндией страна, однако термин «эстонизация» значит сегодня совсем другое. Что же именно имеется в виду?

    Европейский союз – огромное наднациональное объединение, в котором проживает около 450 млн человек. Его внешние интересы многогранны – от арктической политики до отношений с Африкой. Более того, это объединение, которое одно время стремилось взять на себя глобальную роль, стать одним из центров влияния для всего мира.

    А Эстония – маленькое государство, находящееся в стороне от торговых и людских потоков, где живет чуть больше миллиона человек. Горизонты внешнеполитического мышления у этого государства узенькие, ограничиваются ближайшими соседями, главным из которых является Россия.

    В логике «финляндизации» соседство огромной России – это прежде всего большие возможности, которыми надо пользоваться. Но «финляндизация» осталась в прошлом, от нее и сама Финляндия отошла, поэтому Россия для Эстонии – это исключительно объект беспредельной исторической обиды. Плевать в великого соседа – это и есть вся сегодняшняя национальная идея Эстонии. Другого смысла существования у нее не наблюдается.

    Русскоязычное население Эстонии существует для того, чтобы над ним безнаказанно издеваться как над частью «имперского» народа. Хотя если кто и угнетал эстонцев, так это остзейские немцы, которым русское правительство в свое время отдало Эстляндию и Лифляндию на «аутсорс». Атрибуты государственности, такие как дипломатическая или пограничная служба, тоже нужны, чтобы натужно изображать из себя настоящую державу: периодически показывать России свой «ндрав», кошмарить людей на границе или зачитывать российскому послу наглые ноты.

    Словом, Эстония ведет себя как государство-шестерка, пользуясь «крышей» в виде ЕС и НАТО. Впрочем, так поступают и остальные прибалтийские лимитрофы – Латвия, Литва, и иные злобные шавки, такие как Чехия или Дания, но несоразмерность величины государства и его агрессивность в случае Эстонии особенно бросается в глаза.

    И вот с таким политическим и ментальным багажом Кая Каллас собирает чемоданчик и переезжает в Брюссель, чтобы возглавить дипломатию всего ЕС. Как это будет выглядеть? Примерно как «хвост виляет собакой», только собака большая, а хвостик крысиный. Впрочем, в Европе же любят всяческую «инклюзивность», когда детей с особенностями развития приказано не отличать от нормальных (хотя и за само слово «нормальный» могут обвинить во всех грехах), а мужчина, считающий себя женщиной, может через суд выбить себе право на посещение женских туалетов. В этом контексте Кая Каллас как главный дипломат ЕС выглядит даже закономерно.

    Но при этом восточноевропейские карлики, садясь на шею тем нациям, которые создавали эту самую единую Европу, навязывают свою узость горизонтов, свою ограниченность и свои исторические комплексы. И главный из этих комплексов – смертельная обида на Россию. Причем здесь можно отметить положительную обратную связь: чем более нагло лимитрофы наезжают на Россию, тем больше они боятся того, что однажды Россия не выдержит и, наплевав на зонтик НАТО, кого-то из них просто раздавит. И от этого страха речи из таких великих столиц, как Рига, Вильнюс и Таллин, становятся еще непримиримее.

    Теперь Кая Каллас будет свою провинциальную повестку транслировать через мегафон общего европейского дома. Это и называется «эстонизация». Но ведь это совершенно не соответствует интересам базовых европейских стран, локомотивов экономики ЕС. Когда-то говорили: «Что хорошо для Германии, то хорошо для Европы». Однако экономике Германии нехорошо от русофобии, нехорошо от антироссийских санкций. Ничего хорошего от этой политики не видят и другие основатели ЕС, такие как Италия и Франция. Если бы лидеры малых стран тянули одеяло на себя, действовали в пользу своих народов, их еще можно было бы понять, но прибалты ведь на одном транзите через свои порты потеряли значительную часть своих доходов. В общем, никому в Европе эта безумная политика, ориентированная на иррациональные и низменные позывы, фантомные принципы и цели, не выгодна.

    Следовательно, «эстонизация» держится на внешнем выгодоприобретателе. И в самом деле, восточноевропейские лимитрофы – любимые воспитанники США, готовые исполнить любой каприз приемного папаши из Вашингтона. Сделать европейцев расходным материалом в борьбе с Россией – это как раз цель США, и цель вполне прагматичная. Заодно устраняются и претензии ЕС на мировое лидерство. Для этого-то и нужны во главе Евросоюза политики, безответственные по отношению к своим народам, но управляемые со стороны. Такие, как новый глава Европейского совета Антониу Кошта, который был замешан в деле о коррупции. Или как Кая Каллас, потомственная евробюрократка, у которой еще отец служил еврокомиссаром.

    Конечно, хочется верить, что если не разум в высоком смысле, то практический интерес у европейцев рано или поздно возобладает, но назначение такого кадра, как Кая Каллас, на ближайшие годы делает это маловероятным. Что ж, возможно, на фоне расширения мировых горизонтов, появления новых центров, в которых творится будущее, Европа заслуживает «эстонизацию». Может быть, западная окраина Евразии в самом деле находится на пути к превращению в мировое захолустье, славное лишь памятниками своего прошлого. 

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