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ВКС РФ нанесли удары по 13 местам базирования боевиков в Сирии
За прошедшие сутки Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары по 13 местам базирования боевиков в районах горных массивов Аль-Амур в провинции Хомс и Эль-Бишри в провинции Дейр-Эз-Зор. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов.
По словам Попова, боевики укрывались в труднодоступных районах горных массивов после выхода из зоны Эт-Танф, передает ТАСС.
Командованием Вооруженных сил Сирии при поддержке российской группировки войск продолжается проведение разведывательно-поисковых действий в горно-пустынных районах провинций Хомс, Ракка и Дейр-Эз-Зор.
В результате сброса самодельного взрывного устройства с беспилотного летательного аппарата квадрокоптерного типа, запущенного террористами из района Афес по позиции сирийских правительственных войск в районе населенного пункта Серакаб провинции Идлиб, погиб один сирийский военнослужащий.
Ранее сообщалось, что ВКС России уничтожили базу боевиков в Сирии.