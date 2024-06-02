Гибель Эбрахима Раиси вполне укладывается в логику последних попыток США остановить необратимое. Процесс здоровой регионализации, в котором внерегиональным игрокам в конечном счете будет не место в большой Евразии.2 комментария
ВКС России уничтожили базу боевиков в Сирии
Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили место базирования боевиков в сирийской провинции Хомс. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов.
«1 июня ударом ВКС России уничтожено одно место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Эль-Амур провинции Хомс», – приводит слова Попова ТАСС.
По его словам, за сутки беспилотники международной антитеррористической коалиции во главе с США шесть раз совершали несогласованные с российской стороной полеты, нарушая протоколы деконфликтации.
Также в районе Эт-Танф зафиксировано шесть нарушений со стороны американских истребителей и штурмовиков.