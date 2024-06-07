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Шадаев рассказал о подготовке к передаче номеров от операторов между регионами
Глава Минцифры Шадаев рассказал о подготовке к передаче мобильных номеров от операторов между регионами
Минцифры начало подготовку к тестированию переноса мобильных номеров от одного оператора к другому между регионами, заявил глава ведомства Максут Шадаев в кулуарах ПМЭФ.
По его словам, в настоящее время министерство готовит техническую схему передачи номеров. «Как только будет обеспечена возможность передачи перевода мобильных номеров за пределами одного региона, начнем тестирование. Скорее всего, это произойдет до конца года», – приводит слова Шадаева ТАСС.
Напомним, накануне «Коммерсант» сообщил, что Минцифры готовит передачу номеров между операторами мобильной связи. Издание сообщило, что это была рекомендация ФАС, а Минцифры уже обсуждает это с участниками рынка, причем операторы воспринимают идею без энтузиазма.
В настоящее время в России можно перенести телефонный номер только в пределах региона регистрации.
Как сообщалось ранее, Минцифры обсуждает возможность введения платы за использование зарубежного софта коммерческими предприятиями.