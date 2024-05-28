«Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.0 комментариев
Минцифры захотело взимать плату за использование иностранного софта
Минцифры объявило о вероятной плате за использование иностранного софта коммерческими предприятиями
Минцифры обсуждает возможность введения платы за использование зарубежного софта коммерческими предприятиями, заявил глава ведомства Максут Шадаев, отметив, что подобный шаг позволит «уравнять» иностранное и отечественное ПО.
По словам Шадаева, на текущий момент рассматриваются два варианта развития событий. Во-первых, государство должно создать дополнительные стимулы для бизнеса переходить на отечественное ПО. Во-вторых, если компании не желают менять зарубежный софт на отечественный, с них будет взиматься дополнительная плата, передает ТАСС.
Кроме того, глава Минцифры отметил, что для бизнеса, который устанавливает у себя российское программное обеспечение, в будущем может быть снижена налоговая нагрузка.
Как сообщалось ранее, Минцифры предложило расширить перечень данных, которые интернет-ресурсы должны будут предоставлять силовым органам по их запросу. Помимо IP-адреса, ведомство хочет добавить номер сетевого порта пользователя.