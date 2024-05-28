Минцифры захотело взимать плату за использование иностранного софта

Минцифры объявило о вероятной плате за использование иностранного софта коммерческими предприятиями

Tекст: Максим Попов

По словам Шадаева, на текущий момент рассматриваются два варианта развития событий. Во-первых, государство должно создать дополнительные стимулы для бизнеса переходить на отечественное ПО. Во-вторых, если компании не желают менять зарубежный софт на отечественный, с них будет взиматься дополнительная плата, передает ТАСС.

Кроме того, глава Минцифры отметил, что для бизнеса, который устанавливает у себя российское программное обеспечение, в будущем может быть снижена налоговая нагрузка.

Как сообщалось ранее, Минцифры предложило расширить перечень данных, которые интернет-ресурсы должны будут предоставлять силовым органам по их запросу. Помимо IP-адреса, ведомство хочет добавить номер сетевого порта пользователя.



