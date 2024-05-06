«Популяризатор науки» считает, что именно из средств от ее лекций в Европе можно будет составить бюджет нового государства в Монголии. Теперь вы понимаете, каков уровень государственного мышления у людей, которые на Болотной кричали «Мы здесь власть!».0 комментариев
Минцифры собралось расширить перечень сведений для передачи силовикам
Минцифры предложило расширить перечень данных, которые интернет-ресурсы должны будут предоставлять силовым органам по их запросу. Помимо IP-адреса, ведомство хочет добавить номер сетевого порта пользователя.
Согласно проекту постановления правительства, Минцифры предлагает дополнить перечень информации, которую должны хранить организаторы хранения информации (ОРИ), номером сетевого порта пользователя и самого ресурса ОРИ, пишет Forbes.
ОРИ – это любое физическое или юридическое лицо, владеющее сайтом с возможностью коммуникации между пользователями. К ним относятся соцсети, мессенджеры, файловые хранилища, видеохостинги, сайты знакомств, СМИ, онлайн-магазины и сайты с наличием обратной связи, площадки объявлений.
Сетевой порт – это числовой идентификатор программы или процесса, которые обслуживают сетевые соединения на заданном IP-адресе.
Информация об IP-адресах пользователей и сайтов уже сохраняется в рамках исполнения так называемого закона о «суверенном Рунете».
Это, по мнению экспертов, позволит силовикам точнее отслеживать действия пользователей в Сети, а также эффективнее бороться с обходом блокировок.