7 июня 1945 года польская охрана жестоко забила до смерти эсэсовца Оскара Дирлевангера. Упрекать охранников за такое обращение с пленным сложно, ведь Дирлевангер был на всю голову отмороженным даже по меркам СС – маньяк, который шокировал даже других маньяков.0 комментариев
В Киевской области прозошел пожар на промышленном объекте после работы ПВО
В Киевской области произошло возгорание на одном из промышленных предприятий, сообщил глава Киевской областной администрации Руслана Кравченко.
По его словам, в ночь на пятницу в регионе работали силы ПВО, пожар произошел на одном из промышленных объектов в области, на данный момент огонь потушен, передает РИА «Новости».
Ранее Минобороны России сообщило, что многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар авиабомбами ФАБ по замаскированной технике и личному составу ВСУ.