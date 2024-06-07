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Су-34 нанесли удар по замаскированной технике ВСУ
Су-34 нанесли удар по замаскированной технике ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток»
Российское министерство обороны сообщило о том, что многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар авиабомбами ФАБ по замаскированной технике и личному составу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Восток».
«Летный состав на самолетах Су-34 выполнил полетное задание по нанесению удара авиационными средствами поражения по подразделениям ВСУ. Бомбометание было выполнено по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Восток», – передает сообщение ведомства ТАСС.
В Минобороны уточнили, что удар наносился фугасными авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволило нанести точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника.
В ведомстве отметили, что после успешного выполнения задания, получив подтверждение об уничтожении важных объектов, экипажи вернулись на аэродром вылета.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении командного пункта ВСУ корректируемыми бомбами, которые сбросили Су-34 на Южно-Донецком направлении.