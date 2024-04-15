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    Возможностей и средств полноценно воевать нет ни у Ирана, ни у Израиля. Ирану надо закончить атомный проект и не потерять Ирак и Ливан. А Израилю хотя бы с Газой разобраться до конца.

    4 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Англия предпочитает делать подлости в тени

    Британцы – это вам не альтернативно одаренный Макрон, который каждое утро после завтрака с круассаном спешит рассказать всему миру, как он пошлет, уже почти послал, уже совсем-совсем прямо сейчас отправит «тысячи французских солдат под Одессу».

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Заявления России и Китая делают бессмысленным саммит в Швейцарии

    Чем больше ВСУ будут терпеть поражений, тем меньше будет желающих отправлять свои делегации в Швейцарию на саммит по Украине. В силу абсолютной бессмысленности этого мероприятия.

    2 комментария
    15 апреля 2024, 08:46 • Новости дня

    Минобороны сообщило об уничтожении командного пункта ВСУ корректируемыми бомбами

    МО России сообщило об уничтожении командного пункта ВСУ с помощью корректируемых бомб

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экипажи Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении с применением объемно-детонирующих авиационных бомб (ОДАБ), оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении, экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России неуправляемыми авиационными бомбами ОДАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции нанесли удар по командному пункту и живой силе противника на Южно-Донецком направлении, передает ТАСС.

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что российские корректируемые авиационные бомбы регулярно уничтожают позиции ВСУ.

    13 апреля 2024, 15:31 • Новости дня
    BI: Россия приблизилась к решающему моменту на Украине

    BI: Россия довела ВСУ до изнеможения и не позволит начать новое контрнаступление

    BI: Россия приблизилась к решающему моменту на Украине
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска истощают ВСУ, чтобы не допустить их начать новое контрнаступление в 2025 году, пишет Business Insider со ссылкой на военного эксперта Джорджа Барроса.

    Баррос назвал тактику давления россиян на украинцев грамотным ходом. По его словам, русские сокращают силы ВСУ, и тогда, несмотря на давление Запада, Киеву не хватит ресурсов, чтобы провести новое большое контрнаступление, передает РИА «Новости».

    Военный эксперт уверен, что если Россия сможет сохранить инициативу и постоянно наступать, то доведет Украину до изнеможения. Баррос признал, что пока долгосрочная стратегическая картина останется мрачной для киевского режима, а боевые действия приближаются к решающему моменту.

    Ранее командующий объединенными силами ВСУ Юрий Содоль признал, что украинские силы в зоне боевых действий уступают в численности российским в 7-10 раз, а украинская армия держит оборону из последних сил.

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    12 апреля 2024, 19:59 • Новости дня
    Небензя назвал условие для сохранения государственности Украины

    Постпред ООН Небензя: Украина может добиться мира без ущерба для суверенитета, выполнив условия России

    Небензя назвал условие для сохранения государственности Украины
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украина может добиться мирного урегулирования конфликта, выполнив требования, выдвинутые Россией в рамках специальной военной операции (СВО), не принося в жертву свой суверенитет и государственность, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    На заседании Совбеза ООН Небензя выразил уверенность, что Украина давно бы добилась мира, если бы хотела. По его словам, Киеву хорошо известны справедливые и обоснованные требования к Украине, лежащие в основе СВО, которые нужно просто выполнить, и тогда она сохранит суверенитет, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что Украина под давлением Запада отказалась от долго готовившихся договоренностей и «выбросила их в помойку».

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    13 апреля 2024, 10:52 • Новости дня
    ВСУ пытались убить из HIMARS участвующего в СВО депутата Госдумы

    Депутат Госдумы Колесников заявил, что ВСУ хотели убить его из HIMARS за участие в СВО

    ВСУ пытались убить из HIMARS участвующего в СВО депутата Госдумы
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ нанесли удар по дому в Запорожской области, где проживал депутат Госдумы Олег Колесников, который является участником СВО, его пытались убить при помощи РСЗО HIMARS.

    Колесников рассказал, что удар был нанесен днем, когда все были на работе. По его словам, скорее всего, за ним следили, ведь полтора месяца назад в этот же дом уже пытались дважды попасть: один снаряд не разорвался, второй пролетел мимо, передает РИА «Новости».

    Депутат пояснил, что после предыдущих обстрелов в этом доме старались не ночевать, но иногда приезжали туда за личными вещами.

    В четверг ВСУ обстреляли город Днепрорудное в Запорожской области, полностью разрушен частный дом.

    Ранее на севере Москвы взорвался автомобиль, в котором находился бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. По предварительным данным, он получил ранение. Прозоров заявил, что за покушением на него стоит киевский режим.

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    12 апреля 2024, 09:15 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по военной технике ВСУ под Харьковом
    Российские войска нанесли удар по военной технике ВСУ под Харьковом
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России ударили по району села Циркуны, северо-восточного пригорода Харькова, куда перебросили военную технику, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег.

    По его словам, в 22.50 был прилет в стороне населенного пункта Циркуны в Харькове, куда перебрасывается военная техника для работы на Белгородском направлении, передает РИА «Новости».

    Ранее Лебедев сообщил, что ТЭЦ-2 и ГРЭС-2 поражены российским ударом в поселке Эсхар Харьковской области.

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    13 апреля 2024, 14:15 • Новости дня
    В Киеве признали бессилие перед уничтожившей Трипольскую ТЭС невидимой ракетой

    Эксперт Криволап: На Украине не смогли засечь уничтожившую Трипольскую ТЭС ракету

    В Киеве признали бессилие перед уничтожившей Трипольскую ТЭС невидимой ракетой
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Системы слежения не смогли засечь ракету, ударившую по Трипольской ТЭС под Киевом, не было даже попыток ее сбить, заявил украинский авиационный эксперт, бывший инженер-испытатель «КБ Антонов» Константин Криволап.

    Украинский эксперт отметил, что Киев и его округи защищают ЗРК Patriot и другие системы, которые получают данные со спутников и с летающих вдоль западной границы Украины самолетов AWACS, передает РИА «Новости».

    Криволап считает, что уничтожившая ТЭС ракета имела малый тепловой след и радиолокационную заметность, она летела очень низко над поверхностью, а значит, ее невозможно засечь ни спутникам, ни AWACS.

    Эксперт заключил, что Киеву не хватает радаров для наблюдения за воздушным пространством.

    Ранее на Украине признали, что Трипольская ТЭС под Киевом полностью уничтожена.

    Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале подчеркнул «ювелирность работы наших ракетчиков».

    Газета ВЗГЛЯД писала, удастся ли украинской энергосистеме оправиться после такого удара и какие цели преследуют ВС России.

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    13 апреля 2024, 13:26 • Новости дня
    ВСУ нанесли ракетный удар по заводу в Луганске

    Пасечник: При ударе ВСУ по машзаводу в Луганске повреждены жилые дома

    ВСУ нанесли ракетный удар по заводу в Луганске
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска нанесли ракетный удар по машиностроительному заводу в Луганске, повреждены жилые дома, данные о пострадавших уточняются, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    Пасечник в своем Telegram-канале уточнил, что несколько ракет ВСУ выпустили по машзаводу, где планировался запуск производства, куда, предполагалось трудоустроить несколько десятков жителей.

    По словам главы ЛНР, данные о пострадавших уточняются, удар ВСУ пришелся также на жилые дома.

    Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску, пострадал автовокзал.

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    14 апреля 2024, 20:27 • Новости дня
    Экс-аналитик ЦРУ: Россия сравняет с землей позиции ВСУ при помощи планирующих бомб

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил, что Россия применяет планирующие бомбы для нанесения сокрушительных ударов по украинским позициям.

    По его словам, на данный момент украинская армия находится по сути на открытой местности, и эти ракеты буквально сравняют с землей эти позиции, передает РИА «Новости».

    По словам эксперта, планирующие бомбы также могут поражать глубокозаглубленные подземные бункеры.

    Кроме того, Джонсон отметил, что Россия использует системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для нейтрализации украинских беспилотников. Он заключил, что Россия становится все более искусной в применении всего богатства сил, которыми она располагает.

    Ранее американский экс=разведчик Тони Шаффер заявил, что американская сторона не смогла помешать российскому президенту Владимиру Путину.

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    13 апреля 2024, 13:32 • Новости дня
    Зеленский признал дезертирство подразделения, из-за которого погибло много солдат ВСУ
    Зеленский признал дезертирство подразделения, из-за которого погибло много солдат ВСУ
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский признал факт дезертирства одного из подразделений ВСУ позиций с передовой, в результате чего другие украинские военные попали в окружение и все погибли.

    Зеленский рассказал студентам из Черновцов, что «один человек» смог запугать свое окружение, после чего подразделение отошло, и погибло большое количество других людей, передает РИА «Новости».

    По его словам, командира, давшего приказ об оставлении позиций, нашли правоохранители. Зеленский считает, что такие люди должны отвечать по закону и их нельзя обобщенно всех амнистировать.

    Ранее группа военнослужащих 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в видеообращении заявила о желании сложить оружие.

    Также был обнаружен приказ главкома ВСУ Александра Сырского, где признается дезертирство в украинской армии.

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    13 апреля 2024, 13:14 • Новости дня
    ВС России освободили Первомайское в ДНР

    Минобороны: Российские войска освободили Первомайское в ДНР

    ВС России освободили Первомайское в ДНР
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделениями группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Первомайское Донецкой народной республики на Авдеевском направлении, сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

    Согласно данным Минобороны в Telegram-канале, отражено восемь контратак штурмовых групп бригад ВСУ в районах населенных пунктов Уманское, Первомайское, Красногоровка, Бердычи и Ленинское ДНР. Потери противника составили 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также 122 мм гаубица Д-30.

    Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись на Донецком и Авдеевском направлениях.

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    12 апреля 2024, 21:17 • Новости дня
    Эксперт опроверг связь между ударами по ПХГ на Украине и ростом цен на газ в Европе

    Эксперт Юшков: Рост цен на газ в Европе не связан с российскими ударами по газовым объектам на Украине

    Эксперт опроверг связь между ударами по ПХГ на Украине и ростом цен на газ в Европе
    @ dpa/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Рост цен на газ в Европе вызван не ракетными ударами России по газовым хранилищам Украины, а недавним ростом цен на газ в Азии и, как следствие, увеличением поставок энергоносителя в азиатские страны. Теперь европейские биржи вынуждены повышать цену на газ, чтобы поставщики снова переориентировались на Европу, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков.

    «Ракетные удары России по энергетической системе Украины и газовым хранилищам могли вызвать некоторую реакцию рынка, но скорее эмоциональную. К текущему росту цен на газ в Европе это привести не могло. Тем более что первый удар газовому хранилищу ВС РФ нанесли около недели назад», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Европейцы закачивали в украинские ПХГ около 2,5 млрд. куб. метров в начале отопительного сезона и в течение зимы их отобрали. В итоге там осталось около 3,5 млрд. куб. метров технического буферного газа. Нынешнее подорожание скорее вызвано тем, что азиатские экономики потребляют все больше энергоносителя. В последнее время цены в Азии стали выше, чем в Европе, поэтому СПГ ушел туда», – указал он.

    «США тоже переориентировались на Азию. И поскольку Европе не хватает текущих поставок газа, цена на топливо на европейских биржах вынужденно повышается. Между Европой и Азией уже не меньше пяти лет работает такая система ценового арбитража: СПГ идет туда, где цена выше на данный момент времени», – заметил спикер.

    По словам собеседника, для Европы не играет роли существование подземных газохранилищ (ПГХ) на Украине. «В Киеве уверяли, что украинские ПГХ нужны ЕС как система хранения газа. Но европейские страны настроили много ПХГ объемом в 100 млрд. куб. метров и до сих пор в полную мощь их не использовали. Просто Украина демпинговала, сбавляя стоимость хранения, и все», – рассказал аналитик.

    «А вот для Украины удары ВС РФ создают проблемы. ПХГ используется ею как элемент внутреннего газоснабжения. Там ведь добыча газа по году одинаковая, но зимой спрос на топливо больше, чем летом. А балансировать эту систему без ПХГ очень сложно. Кроме того, ожидаются более жесткие графики подачи электроэнергии», – спрогнозировал эксперт.

    «России же происходящее безразлично, поскольку наши удары не касаются транзита: труба по-прежнему работает, вся прокачка идет ежесуточно. Так что удары по газохранилищам – это только украинская проблема», – резюмировал собеседник.

    Ранее издание Bloomberg сообщило о том, что ВС России якобы атаковали «два украинских подземных хранилища газа, что привело к росту цен в Европе и стало напоминанием об угрозах энергетической инфраструктуре страны».

    «Эти инциденты подчеркивают потенциальный риск для хранения газа в стране, если запасы газа в Европе не заполнятся этим летом. Украина имеет больше хранилищ, чем любая другая страна на континенте к западу от России, и она активно привлекает трейдеров для хранения поставок», – утверждают авторы материала.

    На этом фоне европейские газовые фьючерсы выросли на 9,5%. «Они достигли самого высокого ценового уровня за более чем три недели», – уточняют в СМИ.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Россия отключает Украине энергосистемы больших городов, а Европа усиливает зависимость от российского СПГ.

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    12 апреля 2024, 13:56 • Новости дня
    Военные эксперты объяснили отказ Польши передавать Украине ЗРК Patriot

    Военные эксперты: В Европе не хотят отдавать Украине ЗРК Patriot из-за поражений ВСУ на поле боя

    Военные эксперты объяснили отказ Польши передавать Украине ЗРК Patriot
    @ Cutshaw/US Army

    Tекст: Илья Абрамов

    Польша не хочет передавать Украине системы Patriot, потому что опасается дальнейшего уничтожения ЗРК российскими военными. Остальные страны, располагающие такими комплексами, также не хотят отказываться от этого типа вооружений в ущерб себе, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Александр Бартош и Константин Сивков. Ранее президент Польши Анджей Дуда отказался передать Украине системы Patriot.

    «Польша является одним из основных поставщиков вооружения для ВСУ в Европе. Однако в случае с Patriot «холодным душем» для Варшавы стали успехи в поражении этих ЗРК нашими современными средствами поражения. Дуда опасается, что очередные поставленные комплексы будут уничтожены», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Кроме того, польские власти вовсю раздувают в своей стране угрозу якобы российской агрессии. В подобных условиях передача и без того ограниченного числа Patriot Украине выглядела бы достаточно странно в глазах простого избирателя», – отмечает собеседник.

    «Patriot имеются на вооружении многих стран, например, Германии. Однако лишних зенитных комплексов не бывает. Эти государства дали понять Украине, что не собираются передавать ей свои ЗРК. Во многом это обусловлено тем, что большинство из них уже осознали – ВСУ проигрывают на поле боя. В таком случае начинает работать принцип «своя рубашка ближе к телу», – подчеркивает он.

    «США сейчас наращивают производство комплексов Patriot. Однако в Вашингтоне считают, что передача уже существующих систем на Украину нанесла ущерб обороноспособности Штатов. Поэтому Белый дом, вероятно, не станет передавать эти ЗРК перед президентскими выборами», – акцентирует эксперт.

    «Американцы, как и поляки, боятся того, что поставленные Patriot будут уничтожены нашей армией. Это создает риски для коммерческой реализации данных комплексов, так как ставит под сомнение их эффективность», – поясняет собеседник.

    «Однако вариант с поставкой систем через третьи страны в обмен на более новые модификации ЗРК от США вполне возможен. Тем не менее производство Patriot – процесс небыстрый. Поэтому даже если такая комбинация будет осуществляться, то еще нескоро», – подчеркнул Бартош.

    «Как правило, системы Patriot стоят на вооружении у тех стран, которые когда-либо поддерживали тесные связи с США. Достаточно много данных установок есть у Саудовской Аравии и других арабских государств. Имеются они и у Австралии. Разумеется, оборона целого ряда европейских государств также зависит от данного вида вооружений», – добавил доктор военных наук Константин Сивков.

    «Однако расставаться с таким оружием никто просто так не станет. Не исключаю, что кто-то действительно решится на отправку систем в качестве помощи ВСУ. Но речь, скорее всего, будет идти о тайных договоренностях с Вашингтоном, который предоставит своим союзникам более совершенные модели взамен переданных Украине», – резюмировал Сивков.

    Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна не может передать Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot: «Фактически сегодня у нас нет возможности что-то передать, даже если бы мы хотели», так как Варшава только начала установку этих комплексов.

    Кроме того, он отметил, что развернутые в стране системы Patriot принадлежат американской армии, сообщает «Коммерсант». Президент также напомнил, что ни у Литвы, ни у одного из других соседних с Украиной государств нет таких комплексов. Кроме того, по мнению Дуды, его страна якобы сама сталкивается с угрозой «потенциального нападения России».

    Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что «добрая и спокойная дипломатия» не помогла ему получить от Запада ЗРК Patriot. Однако теперь, ради зенитных комплексов, он готов «испортить отношения».

    По словам Кулебы, люди могут его «ненавидеть», но он велел «заткнуться» той части своей личности, которая убеждена, что «дипломатия – это исключительно частные отношения». «Часть меня, которая хотела высказаться, начала говорить. Мы перепробовали все – и, похоже, ничего не помогает», – передает Washington Post его слова.

    «Кто может поверить, что самый могущественный военный альянс не может найти семи батарей Patriot», – заявил он. Министр не понимает, почему некоторые государства не передают ВСУ ЗРК. По его подсчетам, у возможных стран-доноров есть более 100 доступных комплексов.

    Между тем немецкое издание Bild сообщило, что у Украины практически закончились снаряды для комплексов Patriot. «На складах осталось всего лишь несколько десятков ракет», – говорится в статье. Данную информацию подтверждает и журналист газеты Юлиан Репке на своей странице в Х (ранее Twitter, заблокирован в РФ).

    По его словам, ВСУ также ощущают нехватку боеприпасов для установок IRIS-T. Комментируя недавний удар ВС РФ по Трипольской ТЭС, он также отметил, что теперь воздушное пространство Киева свободно для прохождения российских ракет. В то же время в воздушных силах Украины отмечают, что паника излишня.

    Так, представитель командования ВС страны Юрий Игнат уверяет, что всю территорию страны средствами ПВО закрыть невозможно. Однако армия имеет способность локально защищать города, объекты, направления и войска, передает РИА «Новости».

    Коментарии (8)
    13 апреля 2024, 11:24 • Новости дня
    Украина стянула дополнительные силы в Часов Яр

    Кимаковский: ВСУ стянули дополнительные силы в Часов Яр для удержания одного из районов

    Украина стянула дополнительные силы в Часов Яр
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Дополнительные силы ВСУ прибыли в Часов Яр для удержания одного ключевых районов в обороне города, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Он пояснил, что ВСУ пытаются оборонять микрорайон на востоке Часова Яра. Кимаковский пояснил, что освобождение города открывает сразу три направления, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД писала, каким способом  Часов Яр будет освобождать Российская армия.

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    12 апреля 2024, 16:54 • Новости дня
    Удар нанесен по месту скопления ВСУ в городе Сумы

    Удар нанесен по месту дислокации ВСУ в городе Сумы на севере Украины

    Удар нанесен по месту скопления ВСУ в городе Сумы
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Место дислокации ВСУ поражено в украинском городе Сумы на севере Украины, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, ВС России атаковали ФАБами расположение ВСУ в Сумах, передает РИА «Новости». Лебедев добавил, что «скорые» и МЧС летят к старому центру, виден столб дыма.

    Ранее Лебедев рассказал, что ВС России поразили завод «Мотор Сич» в Запорожье.

    Коментарии (3)
    14 апреля 2024, 13:42 • Новости дня
    Российские военные уничтожили украинскую установку ЗРК IRIS-T

    МО: ВС России уничтожили украинскую установку ЗРК IRIS-T производства ФРГ

    Российские военные уничтожили украинскую установку ЗРК IRIS-T
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные уничтожили украинскую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, сообщило Минобороны России.

    Как сообщили в Минобороны, ВС России уничтожили ЗРК IRIS-T производства ФРГ и склад боеприпасов, а также нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 129 районах, передает РИА «Новости».

    Там добавили, что на Авдеевском направлении группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение, отражены семь контратак, ВСУ потеряли до 460 военнослужащих

    В Минобороны добавили, что на Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Чкалово Днепропетровской области и Михайловка Херсонской области.

    Отмечается, что потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, два автомобиля, 122-мм гаубица Д-30, станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Анклав».

    В военном ведомстве сообщили также, что средствами противовоздушной обороны в течение суток сбит 41 украинский беспилотный летательный аппарат, три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции и JDAM производства США, а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США

    Коментарии (4)
    13 апреля 2024, 12:01 • Новости дня
    Обнаружен приказ Сырского, где признается дезертирство в ВСУ

    РИА «Новости»: Обнаружен приказ Сырского, в котором признаются угрозы командирам и дезертирство в ВСУ

    Обнаружен приказ Сырского, где признается дезертирство в ВСУ
    @ Serhii Nuzhnenko/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Главком ВСУ Александр Сырский издал приказ об укреплении дисциплины в украинских войсках с целью пресечения угроз командирам, неподчинения приказам, а также дезертирства, следует из документа.

    В документе указано, что командиры ВСУ, правоохранительные и другие госорганы столкнулись с проблемой, которая касается совершения украинскими солдатами военных уголовных правонарушений.

    Приказ Сырского предусматривает внедрение единой системы работы должностных лиц ВСУ и других служб совместно с правоохранительными органами для предотвращения совершения уголовных преступлений солдатами, передает РИА «Новости».

    В числе уголовных правонарушений ВСУ названы: неподчинение, неисполнение приказа, угроза или насилие в отношении начальника, самовольное оставление военной части или места службы, дезертирство, уклонение от военной службы путем нанесения себе повреждений или другим способом, самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием.

    В документе значится несколько этапов профилактики, выявления и предотвращения правонарушений, при этом предусмотрена возможность вернуться в строй.

    Ранее сообщалось, что остановка военной помощи со стороны США вызвала рост дезертиров в рядах ВСУ.

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    Европа только усилила свою зависимость от российского СПГ за год. Причем сильнее всех поставки нарастила Франция, президент которой громче других выступает против России в поддержку Украины. Активней берут наш СПГ также Бельгия и Испания. Какая нужда заставляет европейцев скупать все больше российского СПГ? Подробности

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    Страхи Японии породили абсурдные обвинения в адрес России

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    Россия отключает Украине энергосистемы больших городов

    ВС России продолжают масштабную кампанию ракетных ударов по энергетической системе Украины. В частности, обстрелу подверглась Трипольская ТЭС, которая обеспечивала электричеством не только Киев, но и близлежащие регионы. Удастся ли украинской энергосистеме оправиться после такого удара и какие цели в данном случае преследуют ВС России? Подробности

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    Успех Байдена в Азии оказался на руку России

    В Вашингтоне прошел саммит с участием лидеров Японии и Филиппин, который американские хозяева превратили в настоящее торжества. Президенту Джо Байдену есть что праздновать: азиатское направление – единственное, где его политика успешна и приносит реальные результаты. Но чем громче он радуется, тем лучше для нас. Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • СВО и судьба Харькова

      Мировые и украинские СМИ утверждают, что Россия готовит полномасштабное наступление на Харьков, причем на Западе сулят городу предельно мрачное будущее в свете регулярных атак ВСУ на Белгородчину.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

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