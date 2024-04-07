Все идеальные сценарии раздела земель совершенной Украины будут в итоге скорректированы о реальность. Задачи будут определяться военными возможностями и политической целесообразностью. Но в первую очередь – экономическими параметрами.36 комментариев
Кулеба пожаловался на российские авиабомбы
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что российские корректируемые авиационные бомбы регулярно уничтожают позиции ВСУ.
Как сказал Кулеба в комментарии газете Financial Times, ВСУ рутинно атакут российские авиабомбы, уничтожающие украинские позиции, передает ТАСС.
По его словам, от ФАБ нельзя скрыться, а можно только сбить их носитель. Кулеба добавл, что получение истребителей F-16 могло бы улучшить положение в воздухе.
Ранее в США назвали шокирующей огневую мощь российских бомб ОДАБ-500.