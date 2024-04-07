Кулеба пожаловался на российские авиабомбы

ВС России ударили по базам отдыха ВСУ в Очаково

Tекст: Александра Юдина

По его словам, мощный взрыв был зафиксирован по базам отдыха, к побережью поехало много «скорых», передает РИА «Новости».

Лебедев отметил, что на побережье Очакова находится множество пансионатов и домов отдыха, они сейчас «очень нервные», при этом СБУ собирается начать проверку смартфонов и компьютеров местного населения.

Предварительно в результате удара российских военных есть убитые и раненные среди украинских военных.

Ранее ВС России ударом поразили военный объект на территории санатория в Одессе.