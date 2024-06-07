СМИ: Командиры ВСУ держат в заложниках 55 получивших инвалидность бойцов

«Страна.ua»: Командиры ВСУ держат в заложниках 55 получивших инвалидность бойцов

Tекст: Александра Юдина

По информации сына одного из военных, их не отпускают со службы и не выплачивают им зарплату с марта, передает телеканал 360.

При этом рапорт на увольнение по состоянию здоровья по инвалидности не рассматривается, что противозаконно.

Уточняется, что в подвале вместе с его отцом находятся еще 54 человека, которые ранее служили в отдельной бригаде территориальной обороны в Кривом Роге.

Газета ВЗГЛЯД писала, что мобилизация на Украине приобретает людоедский характер.