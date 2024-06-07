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СМИ: Командиры ВСУ держат в заложниках 55 получивших инвалидность бойцов
«Страна.ua»: Командиры ВСУ держат в заложниках 55 получивших инвалидность бойцов
Командование 81-й отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск Украины более трех месяцев держит в подвале 55 бойцов, получивших инвалидность во время службы, пишет издание «Страна.ua».
По информации сына одного из военных, их не отпускают со службы и не выплачивают им зарплату с марта, передает телеканал 360.
При этом рапорт на увольнение по состоянию здоровья по инвалидности не рассматривается, что противозаконно.
Уточняется, что в подвале вместе с его отцом находятся еще 54 человека, которые ранее служили в отдельной бригаде территориальной обороны в Кривом Роге.
Газета ВЗГЛЯД писала, что мобилизация на Украине приобретает людоедский характер.