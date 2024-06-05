Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.5 комментариев
Замглавы Киевской администрации обвинили во взяточничестве
На Украине завели уголовное дело на заместителя главы Киевской горадминистрации, он обвиняется в получении взяток от автоперевозчиков, сообщило государственное бюро расследований (ГБР).
Также установлен частный предприниматель, который помогал чиновнику организовать систему поборов, сообщили в ГБР Украины, передает РИА «Новости».
По информации ведомства, чиновник был задержан после получения «очередного транша». Возбуждено уголовное дело по статье «Получение неправомерной выгоды», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Имена подозреваемых не раскрываются, однако, опираясь на обстоятельства дела, можно предположить, что речь идет о замглавы администрации Константине Усове.
Накануне украинские СМИ сообщали об обысках в здании Киевской горадминистрации в связи с подозрением замглавы администрации Усова в вымогательстве у автоперевозчика взятки. Позже Усов подтвердил проведение у него обыска.