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    Что задумали ВСУ против российских войск под Харьковом
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинцы перестают верить пропаганде ЗЕ-команды

    Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Конференция по Украине в Швейцарии станет антикитайской

    Отыгранную фигуру Зеленского не убрали с доски только потому, что не нашли достойного повода. Президентом ему уже не быть. А вот президентом в изгнании или сакральной жертвой – эти роли пока еще свободны и активно обсуждаются.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нагнетание «ядерного страха» выгодно совсем не нам

    Самодемонизация со стороны ряда российских медийных фигур – «мы страшные! мы ужасные! мы бесчеловечные!» – невольно подыгрывает антироссийской мифологии в западных СМИ.

    18 комментариев
    5 июня 2024, 14:36 • Новости дня

    Замглавы Киевской администрации обвинили во взяточничестве

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Украине завели уголовное дело на заместителя главы Киевской горадминистрации, он обвиняется в получении взяток от автоперевозчиков, сообщило государственное бюро расследований (ГБР).

    Также установлен частный предприниматель, который помогал чиновнику организовать систему поборов, сообщили в ГБР Украины, передает РИА «Новости».

    По информации ведомства, чиновник был задержан после получения «очередного транша». Возбуждено уголовное дело по статье «Получение неправомерной выгоды», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Имена подозреваемых не раскрываются, однако, опираясь на обстоятельства дела, можно предположить, что речь идет о замглавы администрации Константине Усове.

    Накануне украинские СМИ сообщали об обысках в здании Киевской горадминистрации в связи с подозрением замглавы администрации Усова в вымогательстве у автоперевозчика взятки. Позже Усов подтвердил проведение у него обыска.

    5 июня 2024, 08:14 • Новости дня
    Российские силы сорвали «победоносную операцию» ВСУ под Волчанском

    Марочко: Российские силы сорвали «победоносную операцию» ВСУ под Волчанском

    Российские силы сорвали «победоносную операцию» ВСУ под Волчанском
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные сорвали попытку украинских сил провести «победоносную операцию» под Волчанском Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    С начала июня украинское командование планировало провести «малую победоносную операцию» в течение трех суток, рассказал Марочко ТАСС. Однако благодаря крепкой обороне России и неточным разведданным ВСУ, план не был реализован, отметил он.

    «Украинское командование поставило задачу своим подразделениям провести «малую победоносную операцию» в течение трех суток», – заявил Марочко, отметив, что на это указывают характер действий противника, то, какие силы и средства были задействованы, а также информационное сопровождение операции.

    Замысел, по его словам, реализован не был, поскольку оборонительная линия ВС РФ оказалась намного крепче, чем предполагали в ВСУ, а разведданные были неточными.

    В результате украинские войска были вынуждены отказаться от своего плана и скорректировать задачи, заключил Марочко.

    Ранее сообщалось, что ВСУ подтянули резервы в Харьковскую область, поэтому наступление российских войск замедлилось.

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    4 июня 2024, 19:25 • Новости дня
    Байден назвал пугающие Америку последствия поражения Украины
    Байден назвал пугающие Америку последствия поражения Украины
    @ Al Drago/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские страны, граничащие с Россией, в том числе Польша, «соберутся вести себя самостоятельно» при поражении Украины в конфликте, заявил президент США Джо Байден в интервью журналу Time.

    Байден выразил опасение, что «все эти страны вдоль фактической границы России, от Балкан и Белоруссии, соберутся вести себя самостоятельно» при поражении Киева в конфликте, передает РИА «Новости».

    «Вот поэтому мы не можем позволить пасть НАТО, нам нужно выстраивать его политически и экономически, а также в военном отношении, во что мы значительно инвестируем», – сказал он.

    Американский лидер добавил, что планирует «определить будущее Европы» на длительный период, если победит на предстоящих выборах президента США.

    Ранее Байден сравнил траты Европы и США на «борьбу с Россией».

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    5 июня 2024, 06:29 • Новости дня
    МИД назвал условия урегулирования конфликта на Украине

    Замглавы МИД России Галузин указал на необходимость признать территориальные реалии для урегулирования на Украине

    МИД назвал условия урегулирования конфликта на Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Для устойчивого и справедливого урегулирования украинского кризиса должны быть признаны современные геополитические и территориальные реалии, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    Галузин заявил, что также необходимо «устранить первопричины» кризиса, прекратить «накачивать ВСУ вооружениями», сама Украина должна «прекратить боевые действия», передает ТАСС.

    Он заверил, что «Россия открыта к диалогу», но диалог должен проходить с учетом интересов России. По его словам, на Западе многие готовы «слепо жертвовать интересами своих стран и народов», пытаясь нанести России «стратегическое поражение».

    Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Путин заявил, что база для переговорного процесса по Украине есть, это стамбульские договоренности.

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    4 июня 2024, 19:18 • Новости дня
    СМИ рассказали о недавно купленном Зеленским отеле-казино на Северном Кипре
    СМИ рассказали о недавно купленном Зеленским отеле-казино на Северном Кипре
    @ Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Республики Кипр проверяют информацию о якобы принадлежащем президенту Украины Владимиру Зеленскому отеле-казино в северной части острова, заявил президент Кипра Никос Христодулидис.

    По его словам, расследование по поводу возможной покупки Зеленским отеля-казино в северной части Кипра проводится совместно с партнерами из других стран, но пока ничего не выявлено. Христодулидис обещал, что результаты сообщит позже, передает ТАСС.

    Как сообщают турецкие СМИ, зарегистрированная в Белизе компания Film Heritage inc, владельцем которой является Зеленский, приобрела отель-казино Vuni Palace, расположенный в Кирении, городе на северном побережье Кипра, пишет «Аргументы и факты». Сделка была закрыта в мае 2024 года, отель был приобретен примерно за 150 млн фунтов.

    Ранее СМИ писали, что вилла Зеленского в итальянском городе Форте-дей-Марми была сдана паре граждан России, проживающих в Лондоне.

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    4 июня 2024, 18:46 • Новости дня
    Депутат Бундестага: НАТО готовит провокацию для ввода войск на Украину

    Депутат Бундестага Дагделен: НАТО готовит провокацию для ввода войск на Украину

    Депутат Бундестага: НАТО готовит провокацию для ввода войск на Украину
    @ IMAGO/Juliane Sonntag/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Западе готовится постановка, которую планируют использовать для размещения западных войск на Украине, заявила депутат Бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Севим Дагделен.

    В НАТО намерены создать сценарий, похожий «на начало войны во Вьетнаме», обсуждение ввода войск альянса проводится параллельно конфликту на Украине, сказала Дагделен в эфире YouTube-канала Neutrality Studies, передает РИА «Новости».

    Она пояснила, что до официального вступления США в боевые действия во Вьетнаме был подстроен Тонкинский инцидент, в стране уже было 15 тыс. советников. Позже туда ввели американские войска для «защиты» этих советников.

    Депутат предположила, что похожую схему планируется разыграть и на украинской территории с размещением немецких или других вооружений, которые могут бить по России.

    Дагделен заявила о необходимости создания коалиции стран, включая страны Глобального Юга, чтобы предотвратить эскалацию.

    Тонкинский инцидент – это название двух происшествий в Тонкинском заливе в 1964 году. Они послужили обоснованием для прямого использования американской армии во вьетнамской войне.

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    5 июня 2024, 03:27 • Новости дня
    Запад собрался гасить кредиты Украине доходами с российских активов

    Глава минфина США Йеллен заявила о поддержке на Западе предложения гасить кредиты Украине доходами с российских активов

    Запад собрался гасить кредиты Украине доходами с российских активов
    @ Ukrainian Presidentia/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Доход с замороженных российских активов можно использовать для погашения кредитов, которые будут выданы Украине, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

    По словам Йеллен, эта идея «пользуется значительной поддержкой», ее планируется «доработать и представить лидерам на предстоящей встрече G7». Сейчас обсуждается «возможность предоставления Украине кредита» от G7, передает ТАСС.

    Йеллен сказала, что на международной площадке Euroclear в Бельгии заблокировано около 204 млрд долларов российских суверенных фондов. Она заявила, что «Euroclear зарабатывает проценты на этих активах», а проценты якобы «не принадлежат России». По ее словам, «прибыль составит от 3 до 5 млрд долларов в год и будет накапливаться до тех пор», пока активы «остаются замороженными».

    Ее помощник Брент Найман сообщил, что ЕС решил направлять Киеву доходы, получаемые с российских активов, но США «добиваются прогресса в деле рассмотрения путей развития этого подхода», например, предоставление Киеву кредита и «увязку погашения этого кредита с объемом будущих доходов».

    Подчеркивается, что действия ЕС «ни в коем случае не предполагают, например, конфискацию российских активов».

    Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщает, что главы минфинов стран ЕС по предложению G7 5 июня обсудят использование замороженных активов Банка России для помощи Украине. Это должно помочь Киеву быстро получить кредит в размере около 50 млрд долларов. Уточняется, что размер кредита еще не согласован, указанная сумма была ранее названа Йеллен как возможный вариант.

    Один из чиновников высокого ранга заявил, что не ждет от видеоконференции «конкретного результата», это будет «проверка температуры перед саммитом лидеров G7 на следующей неделе».

    Напомним, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в случае незаконного использования российских активов Западом Москва даст аналогичный ответ.

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    5 июня 2024, 13:23 • Новости дня
    ВС России уничтожили склады вооружения группировки ВСУ «Хортица»

    ВС России уничтожили склады вооружения оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица»

    ВС России уничтожили склады вооружения группировки ВСУ «Хортица»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки поразили склады хранения безэкипажных катеров и скопления живой силы украинской армии, сообщило Минобороны.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили склады вооружения и военной техники оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица», а также боевиков «Иностранного легиона», указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также поражены место хранения безэкипажных катеров и скопления живой силы и военной техники украинской армии.

    Средства противовоздушной обороны за этот период уничтожили 55 украинских беспилотников, сбили десять снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха», две французские управляемые авиабомбы Hammer, а также две ракеты американского ЗРК Patriot.

    С начала СВО уничтожено 610 самолетов, 274 вертолета, 25 177 дронов, 527 ЗРК, 16 264 танка и других бронемашин, 1330 машин РСЗО, 10 124 орудия полевой артиллерии и минометов.

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    5 июня 2024, 09:18 • Новости дня
    Появились первые погибшие уклонисты после минирования ВСУ берегов Тисы

    Tекст: Ольга Никитина

    Первые жертвы среди украинцев, пытающихся нелегально пересечь границу, чтобы избежать мобилизации, появились в результате минирования украинскими пограничниками берегов реки Тисы.

    Источник РИА «Новости» сообщил, что минировать начали только в апреле, и уже появился «первый улов». «Приказ любым способом остановить бегство людей, пусть и таким», – рассказал информатор.

    В соцсетях появилось видео, на котором, судя по описанию, украинский пограничник осматривает тело погибшего при подрыве на мине жителя Украины, пытавшегося незаконно пересечь границу. Мужчине, судя по кадрам, оторвало ногу.

    Ранее сообщалось, что около 45 граждан Украины, пытавшихся нелегально покинуть страну, чтобы уклониться от мобилизации, погибли при попытках преодолеть «естественные препятствия».

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    5 июня 2024, 03:55 • Новости дня
    Американский беспилотник пролетел в 250 км от Ялты

    Разведывательный беспилотник США RQ-4B Global Hawk пролетел в 250 км от Ялты

    Американский беспилотник пролетел в 250 км от Ялты
    @ Tyler Woodward/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Полет американского стратегического разведывательного беспилотника RQ-4B Global Hawk над Черным морем проходил в 250 км от Ялты, свидетельствуют данные Flightradar24.

    Как свидетельствуют данные портала, позволяющего следить за перемещением воздушных судов, БПЛА с позывным Forte12 поднялся в небо с базы в Сицилии. В районе Крыма сигнал БПЛА перестал поступать, передает РИА «Новости».

    Напомним, накануне сообщалось, что американский дрон RQ-4B Global Hawk начал патрулировать пространство у Крыма. В мае стало известно, что RQ-4B Global Hawk помогал координировать украинские атаки на Крым.

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    4 июня 2024, 16:44 • Новости дня
    Китайский генерал призвал Зеленского не воевать до последнего украинца

    Китайский генерал Сю Хуэй призвал Зеленского задуматься о ценности жизни украинцев

    Китайский генерал призвал Зеленского не воевать до последнего украинца
    @ Alona_nikolaievych/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    На фоне мощной военной поддержки со стороны западных государств президент Украины Владимир Зеленский должен задуматься о ценности жизни украинцев, заявил генерал армии Китая Сю Хуэй.

    По словам генерала, помимо этого, киевским властям стоит подумать, за что борется Украина и как это отразится на будущем страны, Европы и всего мира в будущем.

    «Некоторое время назад президент США Байден сказал, что будет поддерживать Украину и бороться до последнего украинца. Если вы будете сражаться до последнего украинца, то должны понимать, за что борется украинский народ?» – задался вопросом Сю, передает РБК.

    Как сообщалось ранее, китайская делегация не примет участие в мирной конференции по Украине, поскольку не обеспечены ключевые факторы для ее проведения.


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    5 июня 2024, 04:57 • Новости дня
    Украина конфисковала «связанные с Россией» активы почти на 1 млрд долларов

    Власти Украины конфисковали «связанные с Россией» активы общей стоимостью около 940 млн долларов

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине арестованы и конфискованы активы, которые власти Украины считают связанными с Россией, на сумму чуть менее 940 млн долларов, сообщил начальник департамента стратегических расследований нацполиции Украины Андрей Рубель.

    Рубель сказал, что «обнаружены и арестованы активы на 38 млрд гривен», сейчас они «работают на благо и нужды» государства, в том числе на «потребности» вооруженных сил Украины. Он заявил, что ВСУ, в частности, получили вертолет Bell 427, самолет Gulfstream G650, 47 грузовиков, 55 легковых машин и три бортовых полуприцепа, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что доход с замороженных российских активов можно использовать для погашения кредитов, которые будут выданы Украине.

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    5 июня 2024, 13:38 • Новости дня
    Бывший военный летчик задержан за сотрудничество с СБУ

    Mash: ФСБ задержала военного летчика на пенсии за сотрудничество с СБУ

    Tекст: Ольга Никитина

    61-летнего пенсионера, бывшего военного летчика, задержали за передачу информации об аэропортах Калужской и Московской областей Службе безопасности Украины (СБУ).

    Мужчина сам вышел на связь с СБУ в интернете и предложил свои услуги.

    «В августе 2023 года позвонил на канал и предложил услуги в качестве военного летчика», – признался задержанный, сообщает канал «360» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    По заданию СБУ он собрал информацию об аэропортах, после чего был задержан сотрудниками ФСБ.

    Ранее житель Крыма, вступивший в сговор с СБУ и пытавшийся помешать СВО, был приговорен к шести годам колонии общего режима и дальнейшему ограничению свободы на год, а также штрафу в 500 тыс. рублей.

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    4 июня 2024, 17:39 • Новости дня
    Байден сравнил траты Европы и США на «борьбу с Россией»

    Байден: Траты Европы на «борьбу с Россией» превысили траты США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские страны потратили на оказание помощи Украине «для борьбы с Россией» больше денег, чем США, заявил американский лидер Джо Байден в интервью журналу Time.

    Президента США также спросили о том, чем закончится ситуация на Украине и как будет выглядеть мир в этой стране, передает ТАСС. «Мир заключается в том, чтобы Россия никогда не оккупировала Украину», – заявил он.

    Он добавил, что «это не означает НАТО, они являются частью НАТО», не пояснив, что имеет в виду. «Это значит, что у нас с ними такие же отношения, как и другими странами, [которым мы] поставляем оружие, чтобы они могли защитить себя в будущем», – добавил Байден.

    В этом же интервью Байден заявил, что не считает завершение конфликта на Украине лучшим вариантом для Киева.

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    5 июня 2024, 09:28 • Новости дня
    FT: США могут выделить Украине 50 млрд долларов в обмен на продление санкций ЕС

    Financial Times: США могут выделить Украине 50 млрд долларов в обмен на продление санкций ЕС

    FT: США могут выделить Украине 50 млрд долларов в обмен на продление санкций ЕС
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Соединенные Штаты готовы дать Украине кредит в размере 50 млрд долларов, который может быть погашен за счет прибыли от замороженных российских активов, пишет Financial Times со ссылкой на подготовленный для обсуждения глав министерств финансов стран ЕС документ.

    По данным газеты, такой кредит будет предоставлен Украине при условии, что ЕС продлит санкции против России на неопределенный срок, передает ТАСС.

    Согласно документу, точные детали кредита, включая сроки погашения и процентную ставку, будут определены позднее.

    FT также отмечает, что США также рассматривают и другие варианты помощи Украине, в случае если страны ЕС не договорятся о продлении санкций или прибыль от замороженных российских активов не достигнет уровня, требуемого для погашения кредита.

    Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что доход с замороженных российских активов можно использовать для погашения кредитов, которые будут выданы Украине.

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    5 июня 2024, 13:06 • Новости дня
    Экс-представитель теробороны ВСУ Эштон-Чирилло объявлена в России в розыск
    Экс-представитель теробороны ВСУ Эштон-Чирилло объявлена в России в розыск
    @ Ukrinform/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    МВД России объявило в розыск бывшего спикера сил территориальной обороны Украины Сару Эштон-Чирилло (включена в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга).

    Согласно базе данных МВД, Эштон-Чирилло, 1977 года рождения, разыскивается по уголовной статье, однако в базе не уточняется, о какой именно статье идет речь, передает ТАСС.

    Напомним, Эштон-Чирилло включили в российский перечень экстремистов и террористов за призывы к убийству журналистов из России.

    Она заявляла, что «украинцы – люди, а русские – нет», после чего пыталась представить свои слова «шуткой».

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