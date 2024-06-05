Telegraph: Поставки новых снарядов не решат проблему артиллерийских орудий ВСУ

Байден назвал пугающие Америку последствия поражения Украины

Tекст: Валерия Городецкая

Байден выразил опасение, что «все эти страны вдоль фактической границы России, от Балкан и Белоруссии, соберутся вести себя самостоятельно» при поражении Киева в конфликте, передает РИА «Новости».

«Вот поэтому мы не можем позволить пасть НАТО, нам нужно выстраивать его политически и экономически, а также в военном отношении, во что мы значительно инвестируем», – сказал он.

Американский лидер добавил, что планирует «определить будущее Европы» на длительный период, если победит на предстоящих выборах президента США.

Ранее Байден сравнил траты Европы и США на «борьбу с Россией».