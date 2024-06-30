Испытание, которое мы сейчас переживаем – это закономерный этап развертывания нашего цивилизационного кода, что сегодня мы живем в согласии со своей тысячелетней исторической судьбой и жить иначе мы бы не смогли.0 комментариев
Эвакуированные Киевом от линии фронта жители пытаются попасть в Россию
Украина создает такие плохие условия для эвакуированных от линии фронта, что люди стремятся попасть в Россию, 2 тыс. человек вернулись в Дзержинск для перехода на российскую сторону, рассказали беженцы.
Дзержинск в 2016 году был переименован в Торецк.
Как рассказала коренная жительница Дзержинска, выехавшая в Россию, люди возвращаются с Украины в Торецк, чтобы быстрее перейти в Россию, в последнее время 2 тыс. пришло именно в Торецк, передает РИА «Новости».
По ее словам, украинские силы наносят удары по мирным жителям, бомбят дома, в которых находятся люди.
Другой местный житель сказал, что на начало лета в Дзержинске проживает 12 тыс. мирных жителей, люди возвращаются из эвакуации из-за невыносимых условий, в которые их поставил Киев.
Он добавил, что человек выезжает на Украину, где обещают золотые горы, а в итоге селят в спортзале на холодном полу, плохо кормят и не дают выплат.
Напомним, во вторник власти Украины начали принудительную эвакуацию жителей города Торецка, расположенного в подконтрольной Киеву части ДНР.