Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.2 комментария
Российские войска выбили ВСУ из центра Красногоровки в ДНР
Советник главы ДНР Кимаковский сообщил об освобождении центральной части Красногоровки
Подразделения российской армии выбили группировку ВСУ из центральной части Красногоровки в ДНР и закрепились на новых позициях, сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.
По его словам, в этом городе ВСУ оборудовали мощный укрепленный пункт, который считался неприступной крепостью «Падение Красногоровки не за горами», – подчеркнул он.
Также Кимаковский отметил, что во время штурма центра города ВСУ потеряли тысячи солдат, передает ТАСС.
Как сообщалось ранее, группировка «Днепр» нанесла поражение двум украинским бригадам.