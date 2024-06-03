Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.2 комментария
Группировка «Днепр» нанесла поражение двум украинским бригадам
В последние сутки группировка «Днепр» ВС России поразила живую силу и технику формирований 65-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии, сообщило российское Минобороны.
Эти формирования поражены в районах Работино и Вербового в Запорожской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 60 человек, американскую гаубицу М198 и гаубицу Д-20.
Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили скопления живой силы и техники ВСУ в 118 районах.
Средства ПВО уничтожили за сутки 67 дронов, противокорабельную ракету «Нептун», четыре французские управляемые авиабомбы Hammer, зенитную ракету комплекса Patriot и 19 снарядов HIMARS и «Ольха».
С начала СВО уничтожено: 609 самолетов, 274 вертолета, 25081 дрон, 526 ЗРК, 16236 танков и других бронемашин, 1328 машин РСЗО, 10057 орудий полевой артиллерии и минометов.